한·싱가포르 FTA 20년 만에 고도화…SMR 협력까지 '미래 통상·에너지 동맹' 확대

공급망·그린경제 중심 개선협상 개시 합의

한수원·싱가포르 EMA, SMR 협력 MOU 체결

아세안 원전 시장 교두보 마련

이재명 대통령의 싱가포르 국빈 방문을 계기로 한국과 싱가포르가 통상·에너지 협력을 한층 확대한다.

산업통상부는 글로벌 기술·에너지·물류 허브인 싱가포르와 자유무역협정(FTA) 고도화와 소형모듈원전(SMR) 분야 협력을 강화하기로 했다고 2일 밝혔다. 아세안 국가 중 우리나라의 최초 FTA 파트너인 싱가포르와의 FTA는 2006년 3월 2일 발효돼 올해로 20주년을 맞았다.

이날 김정관 산업부 장관은 한·싱가포르 정상회담을 계기로 싱가포르 통상산업부와 '한·싱가포르 FTA 개선협상 개시 합의 공동선언문'을 교환했다. 정부는 먼저 이번 개선협상을 통해 공급망과 그린경제 등 신통상 분야를 중심으로 규범을 현대화할 방침이다. 분야별 표준문안을 마련한 뒤, 상대국 특성과 수요에 따라 적용 분야와 세부 조항을 선택·조합하는 '모듈형 통상협정' 방식을 적용한다.

공급망 분야에서는 바이오·제약을 중심으로 협력 방안을 구체화해 양국 간 공급망 협력 모델을 수립한다. 그린경제 분야에서는 탈탄소 협력을 고도화해 우리 기업의 아세안 시장 진출 기반을 강화한다는 구상이다. 무역원활화 부문에서는 통관 절차 개선을 통해 교역 비용을 낮추고, 항공 MRO(유지·보수·정비) 협력을 확대해 국내 항공 정비 산업 경쟁력도 제고할 계획이다.

원전 분야 협력도 본격화한다. 한국수력원자력과 싱가포르 에너지시장청(EMA)은 정상 임석 하에 'SMR 협력 MOU'를 체결했다. 한국 원전 기업이 싱가포르 정부 기관과 맺은 첫 원전 분야 협력 MOU다.

싱가포르 정부는 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 탄소중립 이행에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위해 미래에너지 정책펀드에 약 5조원 규모의 SMR 관련 예산을 편성한 바 있다. 국토 면적이 제한적이고 인구 밀도가 높은 싱가포르 여건상, 입지 제약이 상대적으로 적은 소형원전이 현실적인 대안으로 평가된다.

한수원은 2030년대 중반 상용화를 목표로 한국형 혁신 소형모듈원전(i-SMR)을 개발 중이다. 이번 MOU를 토대로 싱가포르 EMA와 SMR 도입 가능성 조사, 인력 양성, 기술정보 및 원자력 모범사례 공유 등을 추진할 예정이다. EMA가 진행 중인 SMR 노형 조사에도 적극 참여해 우리 차세대 원전 기술을 홍보하고 향후 사업 참여 기회를 모색한다는 계획이다.

산업부는 이번 MOU 체결 성과가 실제 프로젝트로 이어질 수 있도록 후속 협의를 지원하고, 통상·에너지 협력 전반을 전략적으로 관리해 나가겠다고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>