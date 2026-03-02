李대통령, 싱가포르 총리에 '호랑이·사자 민화' 서양식기 세트 선물

'수교 50주년 기념' 접시 중앙에 양국 상징 '호랑이·사자' 배치

총리 부인에 전통 유기 식기 세트 마련

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 로렌스 웡 총리 부부를 위한 선물로 '수교 50주년'과 양국의 상징을 담아 한국 민화 양식이 반영된 도자기와 한국 전통 유기 기법으로 만든 서양 식기 세트를 마련했다.

2일 청와대에 따르면 이 대통령은 웡 총리에게 한국 민화 양식에서 영감을 받은 도자기 작품을 전달했다. 도자기 접시 중앙에는 한국을 상징하는 호랑이와 싱가포르를 대표하는 사자가 배치하고, 한국과 싱가포르의 상징적 명소를 함께 담아 '문화적 교류'와 '조화로운 공존'을 시각적으로 표현했다.

로렌스 웡 총리 선물 '수교 50주년 기념 도자기 접시'(출처: 청와대)

남성용 한국 화장품 세트도 준비했다. 청와대는 인삼 유래 성분을 바탕으로 전통 한방 철학과 현대 피부과학을 접목한 K-뷰티 대표 브랜드의 남성 기초라인 세트를 선정했다고 설명했다.

싱가포르 총리 배우자 선물 '유기 제작 서양 식기 세트'(출처: 청와대)

웡 총리 배우자에게는 한국 전통 유기 기법으로 만든 서양 식기 세트를 준비했다. 은은한 금빛과 균형 잡힌 형태가 특징이다. 실크 스카프도 준비했다. 청와대는 한국 전통 문양을 현대적으로 재해석한 문양의 실크 스카프를 선정했으며, 에어컨 냉기를 막기 위해 실내에서도 스카프 착용을 선호하는 싱가포르 여성들의 특성을 고려했다고 설명했다.





임철영 기자



