엔비디아-SKT, 'AI 네이티브 6G' 동맹…통신망을 AI 플랫폼으로 진화

6G, 단순 통신 규격 넘어 'AI 인프라'로

SKT, 국내 유일 파트너

엔비디아가 SK텔레콤을 포함한 글로벌 통신 사업자들과 손잡고 인공지능(AI)이 네트워크 전반에 내재화된 'AI 네이티브 6세대 이동통신(6G)' 구축을 위한 비전을 전격 발표했다.

1일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2026에서 엔비디아는 SK텔레콤, BT, 도이체텔레콤, 에릭슨, 노키아, 소프트뱅크, T-모바일 등 주요 통신 및 장비 기업들과 협력 계획을 공개했다. 이번 협력의 핵심은 6G를 데이터 전달용 통신망이 아닌, AI 모델의 학습과 추론을 지원하는 AI 연산 인프라로 진화시키는 데 있다.

엔비디아는 무선 접속망(RAN), 코어, 엣지 전 영역에 AI를 통합하는 소프트웨어 정의 네트워크 구조를 통해 6G 시대의 기반을 마련한다는 구상이다. 이를 통해 향후 자율주행차, 로봇, 산업용 센서 등 수십억 개의 AI 기반 기기를 실시간으로 연결하는 핵심 신경망 역할을 수행하게 된다.

한국 기업으로는 유일하게 이번 비전 선포에 참여한 SK텔레콤은 엔비디아의 AI 네이티브 생태계 확장의 핵심 파트너로 활동한다. SK텔레콤은 약 130여 개 회원사가 참여 중인 세계 최대 연합체 'AI-RAN 얼라이언스'의 이사회 멤버로서 6G 표준화 및 기술 주도권 확보를 이끌고 있다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 "AI는 컴퓨팅을 재정의하고 있으며, 통신은 다음 인프라 혁신의 영역"이라며 "글로벌 파트너와 협력해 전 세계 통신 인프라를 AI 플랫폼으로 전환하겠다"고 강조했다. 정재헌 SKT CEO 역시 "개방적이고 신뢰할 수 있는 인프라 구축으로 6G 시대 글로벌 협력을 확대하겠다"고 화답했다.





