동신대, 6년 연속 교육국제화역량인증제 인증대학 지정

동신대학교 6년 연속 교육국제화역량인증제 인증대학으로 지정됐다.

동신대학교는 2025년 교육국제화역량인증제 평가에서 어학연수 과정과 학위 과정 모두 최종 인증을 획득해 2021년 이후 6년 연속 인증을 받게 됐다고 1일 밝혔다. 인증 기간은 오는 2030년까지 4년이다.

교육국제화역량인증제는 교육부가 유학생 관리의 질적 수준을 높이고 대학의 국제화 역량을 강화하고자 교육 국제화 역량이 높은 대학을 선정·인증하는 제도다. 불법 체류율, 등록금 부담률, 공인 언어능력, 한국 법령 이해 교육 등 유학생 관리 및 운영 전반에 대해 면밀히 평가해 우수 대학을 선정한다.

동신대는 학위과정 평가에서 유학생 불법체류율, 등록금 부담률, 중도탈락률, 한국법령 이해 교육 지원 등 총 10개 지표에서 모두 우수한 평가를 받았다. 또 어학연수과정 평가에서 유학생 불법체류율, 한국어교원 자격증 비율, 어학연수생 등록금 부담률, 의료보험 가입률, 어학연수생 수료율 등 전체 9개 지표에서 모두 인증기준을 통과했다.

이에 따라 동신대는 오는 2030년 2월까지 4년 동안 ▲외국인 유학생 비자발급 절차 간소화 ▲정부초청장학생(GKS) 대학 선정 ▲해외 한국유학박람회 참여 우대 등의 혜택을 받는다.

또 교육부 국립국제교육원 한국유학종합시스템과 재외 공관에 인증대학으로 공시돼 외국인 유학생 유치에 박차를 가하게 될 것으로 기대된다.

이주희 동신대 총장은 "앞으로도 국제화 교육환경을 지속적으로 개선하고 국제 교류 네트워크를 확대해 명실상부한 글로벌 대학으로 도약해가겠다"면서 "외국인 유학생들이 안정적인 환경에서 공부하며 AI시대를 선도하는 글로벌인재로 성장하도록 교육 프로그램을 더욱 확충할 계획"이라고 밝혔다.

동신대는 현재 16개 국가 128개 대학·기관과 국제교류를 추진하고 있으며, 지난 2024년 한국어능력시험(TOPIK) 시행 인증기관에 선정된 바 있다.

이달 어학연수생 68명, 학부생 214명, 대학원 석사과정 192명, 박사과정 43명 등 총 517명이 입학할 예정이며, 신입생 포함 외국인 유학생 수는 22개 국가 2,442명에 달한다. 동신대는 유학생 라운지, 유학생 전용 기숙사, 컴퓨터실 등 쾌적한 교육환경을 갖추고 있으며, 성공적인 유학 생활을 통해 꿈을 실현할 수 있도록 신입생 동기유발 캠프, 문화 및 언어적응프로그램, 취업프로그램 등 다채로운 프로그램을 운영하고 있다.





