'운명전쟁49', 순직 경찰·소방관 모독 논란에 결국 "재편집 결정"

2화 '망자 사인 맞히기' 발언 논란 확산

유가족·단체 항의에 제작진 "깊이 사죄"

디즈니플러스 예능 '운명전쟁49'가 순직 경찰과 소방관을 비하했다는 비판에 휩싸이자 제작진이 문제 회차를 손보기로 했다.

디즈니플러스 예능 '운명전쟁49' 포스터. 디즈니플러스 AD 원본보기 아이콘

운명전쟁49 측은 27일 공식 입장을 내고 "고 김철홍 소방장님과 고 이재현 경장님의 유가족분들을 비롯한 관계자분들의 말씀을 경청해왔다"며 재편집 방침을 밝혔다. 이어 "다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드린다"며 "제작 프로세스를 정비하고 강화해 나가겠다"고 했다. 다만 어떤 장면을 어떻게 수정할지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

논란은 지난 11일 공개된 2화에서 불거졌다. 해당 회차에서는 2004년 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔려 순직한 고 이재현 경장과 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 구조 활동 중 순직한 고 김철홍 소방장의 사인을 추정하는 미션이 진행됐다.

이 과정에서 한 출연 무속인이 고 이재현 경장의 사망 경위를 언급하며 "흔히 얘기해서, 칼 맞은 것을 칼빵이라고 하잖아요. 칼 맞은 것도 보이고"라고 말했고, 진행자 전현무는 "'제복 입은 사람이 칼빵이다', 너무 직접적이죠?"라고 반응했다. 해당 표현이 방송을 통해 그대로 전파되면서 고인을 희화화했다는 지적이 제기됐다.

전국경찰직장협의회는 "제복 입은 영웅의 숭고한 희생을 예능의 가십으로 전락시켰다"며 제작진과 출연진의 공식 사과를 요구했다. 또 "고인의 명예를 난도질했다"며 강하게 반발했다. 소방 단체 역시 순직 소방공무원의 죽음을 오락 소재로 삼은 데 대해 유감을 표했다.

유가족의 반발도 이어졌다. 김철홍 소방장의 유족 측은 제작진이 프로그램 취지를 다르게 설명하며 사진 사용 동의를 받았다고 주장했다. 김 소방장의 조카는 SNS를 통해 "우리 식구들한테는 국가유공자를 기리는 프로를 제작 중이라며 사진 사용 동의를 구하고 정작 만든 프로그램은 삼촌 죽음을 우롱하는 프로그램"이라고 비판했다.

논란이 확산되자 전현무는 지난 23일 소속사를 통해 "고인에 대한 예를 다하지 못했다"며 사과의 뜻을 밝혔다. 제작진 역시 초상 사용에 대한 사전 동의를 받았다는 기존 입장에서 한발 물러서 재편집 결정을 내렸다.

운명전쟁49는 무속인과 역술인 등 49명이 출연해 주어진 사건과 인물의 운명을 추리하는 서바이벌 형식의 예능 프로그램이다. 이번 사안으로 공적 희생을 다루는 방식에 대해 거센 비판을 받았다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>