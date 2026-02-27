본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

中외교부, 이란 거주 자국민에 철수 권고…"항공·육로 이동 지원"

이기민기자

입력2026.02.27 21:04

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국 외교부가 도널드 트럼프 미국 행정부의 공격 가능성이 제기되는 이란에 있는 자국민 철수를 권고했다.


중국 외교부는 27일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "중국 외교부는 27일 소셜미디어를 통해 "최근 이란이 직면한 외부 안전(안보) 리스크가 현저히 상승하면서 여러 국가는 자국민의 철수를 건의하는 알림을 발표했다"면서 이같이 밝혔다.

이어 "이란의 현재 안전 형세에 비춰 외교부 및 이란 주재 중국대사관은 중국인이 당분간 이란에 가지 말고, 현지에 있는 중국인은 안전 예방을 강화하며, 조속히 철수해야 한다는 점을 환기한다"고 강조했다.


중국 외교부는 또 "이란과 그 주변 국가에 주재하는 중국 공관은 중국인이 상업 항공편이나 육로를 통해 이동하는 데 필요한 협조를 제공할 것"이라고 안내했다.

中외교부, 이란 거주 자국민에 철수 권고…"항공·육로 이동 지원"
AD
원본보기 아이콘




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

정부, '원화 국제화' 로드맵 상반기 발표…"韓경제 도약 핵심과제"

새로운 이슈 보기