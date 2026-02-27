흰 가운에 새긴 다짐… 부산대 의대, 본과 3학년 ‘가운 착복식’ 개최

임상수행평가 통과 70명, 부산대병원·양산부산대병원서 본격 실습 돌입

부산대학교 의과대학(학장 조원호)은 27일 부산대학교병원 응급의료센터 9층 대강당에서 본과 3학년 학생들을 위한 '가운 착복식(White Coat Ceremony)'인 '임상실습과정 진입과 선서식'을 개최했다.

'가운 착복식'은 기초의학과 임상의학 교육을 마친 학생들이 병원 현장 실습을 앞두고 흰 가운을 처음 착용하는 전통 행사로, 의료 전문직으로서의 책임과 자세를 되새기는 의미를 담고 있다.

특히 부산·경남 지역 5개 의과대학은 실습 중 환자 안전을 강화하기 위해 지난 23일 임상실습 진입 전 '임상수행평가'를 공동 시행했다. 평가를 통과해 역량이 확인된 학생들에게는 이날 '임상수행역량 인증서'가 수여됐다.

이날 역량 인증을 받고 흰 가운을 착복한 부산대 의대 의학과 3학년 학생 70명은 부산대학교병원과 양산부산대학교병원에서 본격적인 임상실습을 시작한다. 학생들은 술기와 의학 지식 습득뿐 아니라 의료윤리, 전문직업성, 사회적 책임에 대한 교육도 지속적으로 받게 된다.





