무협 등 6개 기관, 글로벌 탄소규제 대응 MOU 체결

수출 물류·운송 부문 탄소배출량 산정체계

탄소 데이터 표준화·공유 체계 구축

한국무역협회가 수출 물류·운송 부문의 탄소배출 산정체계 마련에 나섰다.

무역협회는 27일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 한국표준협회(KSA), 한국무역정보통신(KTNET), 한전KDN, 한국해운협회, 한국통합물류협회와 함께 '수출 물류·운송 부문 탄소배출 산정체계 마련을 위한 다자간 업무협약(MOU)'을 체결했다.

27일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 개최된 '수출 물류·운송 부문 탄소배출 산정체계 마련을 위한 다자간 업무협약(MOU)' 체결식에서 협약기관 주요 인사들이 기념사진을 촬영하고 있다. (앞줄 왼쪽부터 고진 한국무역정보통신 사장, 양창호 한국해운협회 상근부회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 문동민 한국표준협회 회장, 조무영 한국통합물류협회 부회장, 최진수 한전KDN 본부장). 한국무역협회

이번 협약은 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM), 디지털제품여권(DPP) 등 글로벌 탄소규제가 강화됨에 따라, 우리 기업의 물류·운송 부문 탄소배출 산정 지원 기반을 마련하고 무역업계의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 및 온실가스 규제 대응 역량을 강화하기 위한 취지다.

체결식에는 윤진식 한국무역협회 회장을 비롯해 문동민 한국표준협회 회장, 고진 한국무역정보통신 사장, 양창호 한국해운협회 상근부회장, 조무영 한국통합물류협회 부회장, 최진수 한전KDN 본부장이 참석했다.

협약기관들은 이번 협약을 통해 빅데이터 기반의 수출 물류·운송 부문 탄소배출량 산정 인프라를 공동 구축하고, 수출 기업이 탄소 정보를 쉽게 측정·활용할 수 있도록 협력할 방침이다.

구체적으로 ▲무역협회는 탄소규제 대응 서비스 보급, 시장 수요 발굴 및 기관 간 서비스 연계 활성화를 담당한다. ▲한국표준협회는 산업 데이터, 디지털제품여권(DPP) 및 데이터스페이스 관련 표준화·실증과 탄소배출 검증을 맡는다. ▲한국무역정보통신은 탄소 데이터 연계와 데이터스페이스 기반의 물류 탄소 데이터 공유 체계 구축 및 무역물류 플랫폼과의 연계를 추진하며 ▲한전KDN은 에너지·물류 통합 데이터 플랫폼 및 서비스를 지원한다. ▲한국해운협회와 ▲한국통합물류협회는 각각 해상 및 내륙 운송 부문의 데이터 공유 체계 마련, 국제표준 적용 및 업계 확산을 지원할 계획이다.

또 협약기관은 글로벌 탄소규제 대응을 위한 공동 협력사업을 지속해서 발굴·추진하고, 급변하는 글로벌 규제 환경에 발맞춰 우리 기업의 해외시장 진출과 수출 경쟁력 강화를 적극적으로 지원할 방침이다.

윤진식 한국무역협회 회장은 "글로벌 탄소규제가 빠르게 구체화하는 상황에서 물류·운송 부문의 탄소 데이터 관리 역량은 우리 수출의 지속가능성을 좌우하는 핵심 요소"라며 "6개 기관이 긴밀히 협력해 수출기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원 체계를 마련하고, 정부의 탄소 대응 정책과도 발을 맞춰 나가겠다"라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



