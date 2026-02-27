삼성화재, 토스인슈어런스와 MOU 체결…보험 모집 '건전성' 강화

보험 모집 과정 건전성·투명성 제고

GA 내부 통제 강화 협력

삼성화재는 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스와 '금융소비자 보호를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 27일 밝혔다. 양사는 보험 모집과정의 투명성을 강화하고, 건전한 영업 문화 정착을 위해 협력할 예정이다.

원동주 삼성화재 마켓리딩본부 부사장(좌측)이 토스인슈어런스 조병익 대표(우측)와 26일 '금융소비자 보호를 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

26일 서초구 삼성화재 본사에서 열린 협약식에는 삼성화재 마켓리딩본부 원동주 부사장과 토스인슈어런스 조병익 대표 등이 참석했으며, 양사는 금융소비자 보호 강화를 위한 협력방안을 논의했다.

이번 협약은 보험회사와 GA 간 협력을 통해 금융소비자 보호 활동을 체계화하고 GA 내부통제 수준을 강화하기 위해 마련됐다. 양사는 보험사와 GA의 상호 책임있는 협력이 금융소비자 보호의 기반이라는 데 인식을 같이했다.

협약에 따라 양사는 ▲위·수탁 업무 관련 리스크 예방을 위한 내부통제 강화 및 자율점검 ▲금융소비자 보호를 위한 민원 예방 및 처리 ▲개인정보보호 및 관리 체계 고도화 등에 협력하기로 했다. 향후 금융소비자 보호에 필요한 공동 과제를 발굴하고 이를 실행하는 데 힘을 모으기로 했다.

삼성화재 원동주 부사장은 "보험사와 GA간 협력 체계를 구축하는 것이 시장 신뢰의 출발점"이라며 "건전한 모집 문화 정착과 소비자 권익 보호를 위한 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



