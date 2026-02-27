한국앤컴퍼니, 'AI를 일 잘하는 동료로' 지식나눔회 개최

AI 실무 적용 기반 확대

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 31,550 전일대비 1,350 등락률 -4.10% 거래량 18,602 전일가 32,900 2026.02.27 09:05 기준 관련기사 조현범, 한국앤컴퍼니 등기이사 사임…박종호 단독대표 체제로 전환(종합)[속보]조현범 한국앤컴퍼니 회장, 대표이사직 사임한국앤컴퍼니 작년 매출액 1조4604억…전년대비 5%↑ 전 종목 시세 보기 close 그룹이 27일 경기도 판교 본사 테크노플렉스에서 올해 첫 '지식나눔회'를 개최했다고 밝혔다.

조현범 그룹 회장의 소통 철학을 바탕으로 추진된 전사 소통 확대 프로젝트 지식나눔회는 임직원의 자발적 참여를 기반으로 운영되는 프로그램이다. 2023년 8월 시작해 테크·인문 등 다양한 분야의 지식과 정보를 공유하는 그룹의 주요 소통 프로그램으로 자리매김하고 있다.

이번 지식나눔회는 'AI를 일 잘하는 동료로 쓰는 법'을 주제로 진행된다. 한국타이어앤테크놀로지 디지털 워크포스 구축 프로젝트 소속 이현창 리더가 연사로 나서, 실제 업무 환경에서 AI를 활용한 적용 사례와 활용 방안을 소개했다.

한국앤컴퍼니그룹은 전사 차원에서 '데이터·인공지능(AI) 드리븐' 전략을 실행하고 있다. 사내 전용 대화형 AI 서비스 '챗HK'와 번역 전문 서비스 '컴HK'를 도입해 임직원의 업무 활용을 지원하고 있으며, 그룹 임원을 대상으로 AI 활용 교육을 진행하는 등 실무 적용 기반을 확대하고 있다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "지식나눔회는 구성원이 자발적으로 참여해 관심 분야와 경험을 공유하며 조직 내 소통을 활성화하고 자율적 학습 기반을 넓히는 창구로 자리 잡고 있다"며 "다양한 소통 프로그램을 운영하며 그룹 고유의 '프로액티브 컬처'를 더욱 구체화할 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>