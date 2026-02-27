동아제약, '필리더스 프레시 풋워시' 리뉴얼 출시…역립형 펌프 적용

"1회 사용 칸디다균 99.9% 감소 항균 효과"

동아제약은 발 세정제 '필리더스 프레시 풋워시'를 리뉴얼 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 리뉴얼을 통해 삼각형 모양의 용기로 변경해 펌프 손잡이를 더욱 쉽게 당길 수 있도록 설계했다. 제품을 180도 거꾸로 들어도 분사가 가능한 역립형 펌프를 적용해 사용 편의성을 강화했다.

용량은 400㎖이며, 99.9% 항균 효과와 머스크향을 더했다. 회사 측은 항균 테스트 결과 1회 사용만으로 칸디다균 99.9% 감소하는 효과를 확인했다고 밝혔다. 병풀추출물·알로에베라잎추출물·티트리잎추출물 등 자연 유래 성분을 함유했으며 피부 저자극 테스트도 마쳤다.

동아제약의 남성 퍼스널 케어 브랜드 '필리더스'는 바디워시와 로션을 비롯해 스포츠 쿨링 바디워시 등 다양한 라인업을 보유하고 있다.

동아제약 관계자는 "허리를 숙이지 않고도 간편하게 사용할 수 있도록 용기와 펌프를 리뉴얼했다"고 설명했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



