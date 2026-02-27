본문 바로가기
동아제약, '필리더스 프레시 풋워시' 리뉴얼 출시…역립형 펌프 적용

곽민재기자

입력2026.02.27 09:04

"1회 사용 칸디다균 99.9% 감소 항균 효과"

동아제약은 발 세정제 '필리더스 프레시 풋워시'를 리뉴얼 출시했다고 27일 밝혔다.


동아제약, 분사력 높인 ‘필리더스 프레시 풋워시’ 리뉴얼 출시. 동아제약

동아제약, 분사력 높인 '필리더스 프레시 풋워시' 리뉴얼 출시. 동아제약

이번 리뉴얼을 통해 삼각형 모양의 용기로 변경해 펌프 손잡이를 더욱 쉽게 당길 수 있도록 설계했다. 제품을 180도 거꾸로 들어도 분사가 가능한 역립형 펌프를 적용해 사용 편의성을 강화했다.

용량은 400㎖이며, 99.9% 항균 효과와 머스크향을 더했다. 회사 측은 항균 테스트 결과 1회 사용만으로 칸디다균 99.9% 감소하는 효과를 확인했다고 밝혔다. 병풀추출물·알로에베라잎추출물·티트리잎추출물 등 자연 유래 성분을 함유했으며 피부 저자극 테스트도 마쳤다.


동아제약의 남성 퍼스널 케어 브랜드 '필리더스'는 바디워시와 로션을 비롯해 스포츠 쿨링 바디워시 등 다양한 라인업을 보유하고 있다.


동아제약 관계자는 "허리를 숙이지 않고도 간편하게 사용할 수 있도록 용기와 펌프를 리뉴얼했다"고 설명했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
