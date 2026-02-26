본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨] 낮 기온 15도 안팎 '초봄 날씨'…곳곳 비·강원 산지 눈

세종=이동우기자

입력2026.02.26 20:07

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금요일인 27일은 낮 기온이 오르며 초봄 같은 온화한 날씨가 이어지겠다. 당분간 기온이 평년보다 높아 아침 최저기온은 1∼9도, 낮 최고기온은 7∼15도로 예보됐다.


기온 상승으로 얼어 있던 지면이 녹아 지반이 약해질 수 있어 도로 및 공사 현장의 지반 침하와 산사태, 낙석 등 안전사고에 유의해야 한다.

전국은 대체로 흐리겠으나 수도권은 오전부터, 그 밖의 중부지방은 오후부터 차차 맑아지겠고, 전북과 경상권은 밤부터 맑은 하늘을 되찾겠다.

서울 한 낮 기온이 16도까지 상승하며 초봄에 해당하는 날씨를 보이고 있는 8일 서울 여의도공원에서 시민들이 가벼운 옷차림으로 이동하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

서울 한 낮 기온이 16도까지 상승하며 초봄에 해당하는 날씨를 보이고 있는 8일 서울 여의도공원에서 시민들이 가벼운 옷차림으로 이동하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘

새벽부터 강원 동해안과 충청권 남부, 전라권, 경북 남부, 경남, 제주도에는 비가 내리겠으며 강원 산지에는 비 또는 눈이 예보됐다. 예상 강수량은 대전·충남 남부와 충북 중·남부 1㎜ 미만, 전북 1㎜ 안팎, 부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부와 울릉도·독도 5㎜ 미만이다.


또 26일 늦은 밤부터 강원 동해안과 산지에는 5㎜ 미만의 비가 내리겠고, 광주·전남에는 5㎜ 안팎의 비가 예상된다. 같은 시각 강원 산지에는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓일 전망이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍 유입의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.

해상에서는 동해 앞바다 파고가 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다가 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다가 0.5∼2.5ｍ로 일겠으며, 먼바다의 파고는 서해 0.5∼2.5ｍ, 동해 1.0∼2.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 전망된다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포] "남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

새로운 이슈 보기