북창동 상가 음식점 화재…연기 확산·차로 일부 통제(종합)

26일 퇴근 시간대 서울 중구 북창동의 한 식당에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화에 나섰다.

소방 당국에 따르면 중부소방서는 이날 오후 6시 22분께 북창동 한 상가건물 2층 음식점에서 회색 연기가 난다는 신고를 접수했다.

소방 당국은 인력 90여 명과 장비 20여 대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 선착대는 오후 6시 28분께 현장에 도착했으나 아직 초진에는 이르지 못한 상태다.

26일 오후 6시 22분께 서울 중구에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화하고 있다. 독자제공.

당국은 건물이 노후해 붕괴 위험이 있다고 보고 외부에서 진화 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.

화재로 식당 주인과 손님 등은 대피했으며 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

도심 한복판에서 불이 나며 인근으로 짙은 연기가 퍼져 일대에 혼란이 이어졌다.

오후 6시 48분께부터는 진화 작업을 위해 숭례문에서 시청역 구간 세종대로 하위 차로 일부도 통제되고 있다.

중구는 오후 7시 28분께 안전안내문자를 통해 "건물 화재로 다량의 연기가 발생하고 있으니 인근 시민은 연기 흡입에 유의하고 차량은 우회해 달라"고 당부했다.





이동우 기자



