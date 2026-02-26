본문 바로가기
티웨이항공, 작년 영업손실 2655억원…고환율·고유가 적자폭 확대

세종=이동우기자

입력2026.02.26 18:27

티웨이항공 은 연결 재무제표 기준 지난해 매출 1조7982억원에 영업손실 2655억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다.


매출은 전년보다 17% 증가해 2010년 창사 이래 최대였지만, 영업손실 규모는 지난 2024년 123억원 대비 큰 폭으로 커졌다. 당기순손실도 2024년 659억원에서 지난해 3396억원으로 크게 늘었다.

티웨이항공, 작년 영업손실 2655억원…고환율·고유가 적자폭 확대
티웨이항공은 작년 실적 악화에 대해 고환율·고유가 기조가 이어지면서 항공기 유류비와 임차료, 정비비 등 영업 비용이 증가했다고 설명했다. 지난해 평균 환율은 전년도와 비교해 58원 높아진 달러당 1423원을 기록했다.

아울러 지난해 7월 취항한 캐나다 밴쿠버 노선 등 북미·유럽 중장거리 노선 확대에 따른 신규 항공기 도입 등으로 전반적인 매출원가가 높아졌다고 덧붙였다.


티웨이항공은 올해 운영 혁신의 전환점을 마련해 적극적인 실적 개선에 나서겠다고 밝혔다.




이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

