티웨이항공, 작년 영업손실 2655억원…고환율·고유가 적자폭 확대

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 1,346 전일대비 36 등락률 -2.60% 거래량 1,156,954 전일가 1,382 2026.02.26 15:30 기준 관련기사 티웨이항공, 국내 LCC 최초 인천-자카르타 노선 취항티웨이 여객기, 대만 공항에서 타이어 분리 사고…인명피해 없어티웨이항공, 항공보안 우수 부서·직원 포상… "보안 문화 강화" 전 종목 시세 보기 close 은 연결 재무제표 기준 지난해 매출 1조7982억원에 영업손실 2655억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다.

매출은 전년보다 17% 증가해 2010년 창사 이래 최대였지만, 영업손실 규모는 지난 2024년 123억원 대비 큰 폭으로 커졌다. 당기순손실도 2024년 659억원에서 지난해 3396억원으로 크게 늘었다.

티웨이항공은 작년 실적 악화에 대해 고환율·고유가 기조가 이어지면서 항공기 유류비와 임차료, 정비비 등 영업 비용이 증가했다고 설명했다. 지난해 평균 환율은 전년도와 비교해 58원 높아진 달러당 1423원을 기록했다.

아울러 지난해 7월 취항한 캐나다 밴쿠버 노선 등 북미·유럽 중장거리 노선 확대에 따른 신규 항공기 도입 등으로 전반적인 매출원가가 높아졌다고 덧붙였다.

티웨이항공은 올해 운영 혁신의 전환점을 마련해 적극적인 실적 개선에 나서겠다고 밝혔다.





이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>