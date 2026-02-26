본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

신한은행, '신한 운동화 적금' 10만좌 한도 출시

이은주기자

입력2026.02.26 14:15

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

건강 플랫폼 연동 시 최고 연 7.5%

신한은행은 26일 대표 건강 플랫폼 '신한 50+ 걸어요'와 '신한 20+ 뛰어요'와 연계한 '신한 운동화 적금'을 27일부터 10만좌 한도로 출시한다고 밝혔다.

신한은행, '신한 운동화 적금' 10만좌 한도 출시
AD
원본보기 아이콘

'신한 운동화 적금'은 12개월 만기 자유적립식 상품으로, 매월 최대 30만원까지 납입할 수 있다. 기본금리는 연 2.5%이며, 플랫폼 가입 및 거래 실적에 따라 우대금리 최대 연 5.0%포인트(p)를 더해 최고 연 7.5% 금리를 제공한다.


우대금리는 ▲'신한 50+ 걸어요' 또는 '신한 20+ 뛰어요' 가입 시 연 1.0%p ▲적금 가입 직전 6개월 내 신한은행 예·적금 상품 미보유 시 연 1.0%p ▲신한카드(신용) 신규 발급 후 3개월 이상 결제 실적 보유 시 연 3.0%p 또는 신한카드(신용/체크) 3개월 이상 결제 실적 보유 시 연 1.0%p가 적용된다.

신한은행은 2024년 11월 출시한 시니어 대상 모바일 걷기 서비스 '신한 50+ 걸어요'가 출시 1년 만에 가입 고객 100만명을 돌파했다고 설명했다. 지난해 10월에는 러닝 특화 플랫폼 '신한 20+ 뛰어요'를 선보였으며, 리뉴얼 오픈을 앞두고 있다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 낼 돈 없다"더니…딸 출근가방엔 1억, 세면대 밑 김치통엔 2억 "세금 낼 돈 없다"더니…딸 출근가방엔 1억, 세면... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

잇단 해킹 사고에 기업 사이버보험 가입 7000건 돌파...작년 42% 급증

새로운 이슈 보기