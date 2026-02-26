본문 바로가기
NH농협은행, 'AI대출금리케어' 출시 기념 '대출이자 다이어트' 이벤트

이은주기자

입력2026.02.26 14:12

NH농협은행은 대출 보유 고객의 금리 부담 완화를 돕는 'AI대출금리케어' 서비스 출시를 기념해 이날부터 다음달 20일까지 '대출이자 다이어트' 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

NH농협은행, 'AI대출금리케어' 출시 기념 '대출이자 다이어트' 이벤트
이벤트는 두 가지 방식으로 운영된다. 먼저 NH마이데이터에서 타 금융기관 자산을 연결하고 'AI대출금리케어' 서비스에 가입한 고객 가운데 선착순 3000명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 제공한다.


추첨 이벤트도 함께 진행한다. NH마이데이터 내 'AI대출금리케어' 서비스 가입 고객을 대상으로 추첨을 통해 시그니엘 숙박권(5명), 에어팟 4세대(10명), 배달의민족 3만원 상품권(100명), 올리브영 1만원 상품권(500명) 등을 증정한다. 타 금융기관 자산을 연결한 고객은 추첨 시 당첨 확률이 높아지며, 두 이벤트는 중복 당첨도 가능하다. 김주식 NH농협은행 AI데이터부문 부행장은 "앞으로도 AI·데이터 기반 금융 서비스를 통해 고객이 체감할 수 있도록 실질적인 혜택을 넓혀 나가겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

