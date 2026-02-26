본문 바로가기
하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다 [Data Pick]

오현영기자

입력2026.02.26 14:11

수정2026.02.26 14:24

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다 [Data Pick]
2026 밀라노 올림픽
숫자로 증명한 경제적 실리




팬데믹 이후 최대 규모로 치러진 이번 동계올림픽.

화려한 피날레를 그리며 막을 내렸습니다.

이번 올림픽 흥행을 나타내는 놀라운 숫자들.

데이터 비주얼 뉴스로 만나보세요.


AP연합뉴스

AP연합뉴스

"선수와 관람객 모두가 만족할 수 있는 대회를 만들기 위해 식사, 운영, 관람 환경 전반에 걸쳐 준비했다"
"이번 대회는 스포츠뿐 아니라 지역 경제와 관광 활성화 측면에서도 의미 있는 성과를 남겼다"
- 대회 조직위원회




오현영 기자 hyun05@asiae.co.kr
