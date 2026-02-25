본문 바로가기
"이러니 커뮤니티에 상조 광고 뜰만하지" '육천피'에 손실률 58% 뚫은 곱버스

박지수인턴기자

입력2026.02.25 21:19

수정2026.02.25 21:26

KODEX 200선물인버스2X, 연초 比 58.05%↓
"커뮤니티 광고에 상조·개인회생 광고 나와"

코스피가 사상 처음 6000선을 돌파한 가운데, 하락에 베팅하는 '곱버스' 커뮤니티에 상조회사와 개인회생 광고가 뜬 사용자의 소식이 알려지면서 온라인에서 화제를 모았다.


25일 한 온라인 커뮤니티에는 '곱버스 방에 상조 광고가 왜 뜨나?'라는 제목의 글이 올라왔다. 주가지수가 하락할 때 수익을 내는 상품이 '인버스'인데, 여기에 두 배 레버리지를 추구하는 상품을 '곱버스'로 부른다. 현재 상황처럼 코스피가 폭등하면 인버스 상품은 큰 손실을 얻게 된다. 여기에 사실상 돈을 빌려 투자하는 상품인 '곱버스'의 경우 강제 청산을 당해 손실 회복이 불가능한 상황도 생긴다.

이러한 곱버스에 투자하는 사람들이 모여있는 커뮤니티에 상조회사 광고가 뜨자 누리꾼들은 "가시는 길 편안하게 다 챙겨준다" "곱버스를 단타도 아니고 지금까지 들고 있으면 상조 필요한 것 맞다" "곱버스를 장투하는 사람이 아직도 있진 않겠지 설마"라는 반응을 보였다.


한국거래소에 따르면 개인투자자들은 올해 들어 이날까지 'KODEX 200선물인버스2X' 상장지수펀드(ETF)를 9930억원어치 순매수했다. 그러나 국내 증시가 연일 강세를 지속하면서 KODEX 200선물인버스2X는 연초 이후 손실률이 58.05%에 달한다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
