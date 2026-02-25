빌 게이츠의 충격 고백 "두 차례 외도 있었다…엡스타인 피해자와는 무관"

러 브리지 선수·핵물리학자와 외도 인정

엡스타인 피해자 연루 의혹은 부인

"그와의 교류는 큰 실수" 사과

제프리 엡스타인과의 친분과 혼외 관계 의혹에 휘말린 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 과거 외도 사실을 인정했다. 다만 외도 상대가 엡스타인의 성 착취 피해자라는 주장과 범죄 연루 의혹에는 선을 그었다.

엡스타인 문건'에서 공개된 빌 게이츠의 사진. 로이터 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 게이츠가 24일(현지시간) '빌 앤드 멀린다 게이츠 재단' 직원들과의 타운홀 미팅에서 엡스타인 관련 논란에 대해 직접 해명했다고 보도했다. WSJ이 확보한 현장 녹음에서 그는 "과거 두 차례 외도가 있었다"고 밝혔다.

그는 외도 상대에 대해서도 비교적 상세히 언급했다. 그는 "한 명은 브리지 경기에서 만난 러시아인 브리지 선수, 다른 한 명은 사업 활동 과정에서 알게 된 러시아인 핵물리학자"라고 설명했다. 러시아인 핵물리학자는 게이츠 회사 직원 출신으로 알려졌으나, 재직 중 관계가 시작됐는지는 확인되지 않았다.

그러나 게이츠는 외도 상대가 엡스타인의 성 착취 피해자라는 의혹은 부인했다. 그는 "나는 부적절한 일을 하지 않았고, 부적절한 것을 보지도 못했다"며 "피해자들이나 그 주변 여성들과 시간을 보낸 적이 없다"고 주장했다. 또 '엡스타인 문건'에 포함된 여성들과의 사진에 대해서도 "엡스타인이 회의 직후 자신의 수행 비서들과 사진을 찍어달라고 부탁해서 찍은 사진일 뿐"이라고 해명했다.

WSJ은 엡스타인이 게이츠의 불륜 사실을 인지한 뒤 이를 빌미로 압박을 시도했다고 보도했다. 엡스타인이 2013년 게이츠와 교제했던 러시아 출신 브리지 선수 밀라 안토노바에게 학비를 지원한 뒤, 2017년 게이츠 측에 해당 비용 상환을 요구했다는 것이다. 게이츠는 과거 측근이자 과학 자문이었던 보리스 니콜리치가 엡스타인에게 자신의 외도 사실을 전했다고 밝혔다.

전 부인 멀린다 게이츠가 엡스타인과의 교류에 우려를 표했다는 점도 언급됐다. 게이츠는 "멀린다는 엡스타인에 대해 항상 어느 정도 회의적이었다"고 말했다. 그럼에도 그는 2014년까지 엡스타인과 접촉을 이어갔다고 인정했다. 다만 엡스타인의 개인 섬을 방문하거나 함께 숙박한 적도 없다고 강조했다.

마이크로소프트(MS) 공동 창업자 빌 게이츠. 로이터 연합뉴스 원본보기 아이콘

게이츠는 엡스타인과의 교류가 "큰 실수였다"며 "그와의 교류가 그 성범죄자의 평판을 세탁하는 데 도움이 됐다는 점을 깨닫고 있다"고 밝혔다. 아울러 "내 실수 때문에 이 일에 끌려들어 간 모두에게 사과한다"고 말했다.

한편 최근 추가 공개된 '엡스타인 문건'에는 게이츠와 관련한 각종 주장도 포함됐다. 게이츠가 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸고 전 부인 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 의혹 등이 언급됐지만, 게이츠 측은 "완전히 사실무근"이라고 부인한 바 있다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



