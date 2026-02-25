본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

증선위, '회계처리 위반' 국보에 감사인 지정 2년

조슬기나기자

입력2026.02.25 17:36

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융위원회 산하 증권선물위원회는 25일 열린 제4차 회의에서 회계처리기준을 위반해 재무제표를 작성·공시한 비상장법인 ㈜국보에 대해 감사인 지정 2년 등의 조치를 의결했다고 밝혔다.


화물자동차 운송기업인 국보는 2019년 종속회사에 담보로 제공한 회사 지급어음을 대여금 및 매입채무로 계상하고, 해당 대여금을 포함한 종속회사 대여금에 대해 회수가능성에 대한 적절한 검토절차 없이 대손충당금을 설정한 것으로 확인됐다.

또한 전환사채 및 신주인수권부사채 관련 선급비용을 과대계상하고, 소액공모공시서류에 회계처리기준을 위반한 재무제표를 사용했다.


이에 증선위는 감사인 지정 2년 조치와 함께 과태료 3600만원, 시정 요구를 의결했다. 회사 및 회사관계자 2인에 대한 과징금 부과는 향후 금융위에서 최종 결정될 예정이다.


이와 함께 증선위는 국보의 감사인으로서 감사절차를 소홀히 한 신우회계법인에 대해서는 당해회사 감사업무제한 2년, 손해배상공동기금 추가적립 20% 등의 조치를 의결했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기