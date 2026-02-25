일 잘하는 '신안군 공무원' 보상 마일리지 확대

작은 실천도 즉시 보상…최대 20만원

전라남도 신안군이 공무원의 적극 행정과 규제 혁신을 장려하기 위해 '적극 행정·협업 마일리지 제도'를 3월부터 확대 운영한다.

이번 제도는 기존의 우수 공무원 선발이나 경진대회 등 성과 중심 보상 방식과 달리, 업무 과정에서의 적은 노력과 실천까지 상시 인정·보상하는 것이 특징이다.

대상은 6급 이하 직원으로 ▲적극 행정 우수과제 제출 ▲규제 개선 ▲사전 컨설팅 활용 ▲적극 행정 홍보 ▲국민추천 ▲협업 활동 등 실적에 따라 마일리지를 부여한다.

누적 점수에 따라 지역 상품권, 포상 휴가, 커피 교환권 중 선택 지급하며, 1점당 1만원으로 산정해 1인 최대 20만원 한도 내에서 운영된다. 적립 마일리지는 당해 연도 내 사용해야 하며, 보상 지급 시 소멸한다.

군은 작은 시도와 개선 노력도 즉각 보상함으로써 적극적인 공직 문화를 확산하고, 군민이 체감하는 행정서비스로 연결한다는 방침이다.

군 관계자는 "현장의 작은 변화가 곧 행정 혁신의 출발점"이라며 "적극 행정 문화를 조직 전반에 확산해 군민 만족도를 높이겠다"고 밝혔다.

군은 올해부터 제도를 추가 확대하고, 운영 결과를 바탕으로 적립 기준과 보상 방식 등을 지속 보완할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



