본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

일 잘하는 '신안군 공무원' 보상 마일리지 확대

호남취재본부 정승현기자

입력2026.02.25 18:43

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

작은 실천도 즉시 보상…최대 20만원

일 잘하는 '신안군 공무원' 보상 마일리지 확대
AD
원본보기 아이콘

전라남도 신안군이 공무원의 적극 행정과 규제 혁신을 장려하기 위해 '적극 행정·협업 마일리지 제도'를 3월부터 확대 운영한다.


이번 제도는 기존의 우수 공무원 선발이나 경진대회 등 성과 중심 보상 방식과 달리, 업무 과정에서의 적은 노력과 실천까지 상시 인정·보상하는 것이 특징이다.

대상은 6급 이하 직원으로 ▲적극 행정 우수과제 제출 ▲규제 개선 ▲사전 컨설팅 활용 ▲적극 행정 홍보 ▲국민추천 ▲협업 활동 등 실적에 따라 마일리지를 부여한다.


누적 점수에 따라 지역 상품권, 포상 휴가, 커피 교환권 중 선택 지급하며, 1점당 1만원으로 산정해 1인 최대 20만원 한도 내에서 운영된다. 적립 마일리지는 당해 연도 내 사용해야 하며, 보상 지급 시 소멸한다.


군은 작은 시도와 개선 노력도 즉각 보상함으로써 적극적인 공직 문화를 확산하고, 군민이 체감하는 행정서비스로 연결한다는 방침이다.

군 관계자는 "현장의 작은 변화가 곧 행정 혁신의 출발점"이라며 "적극 행정 문화를 조직 전반에 확산해 군민 만족도를 높이겠다"고 밝혔다.


군은 올해부터 제도를 추가 확대하고, 운영 결과를 바탕으로 적립 기준과 보상 방식 등을 지속 보완할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

AI가 펀드매니저를 몽땅 대체할 수 있을까…하버드대 연구논문 나왔다 AI가 펀드매니저를 몽땅 대체할 수 있을까…하버드... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기