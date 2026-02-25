강원FC, 2026 비전 선포…“K리그1 파이널A 수성·ACL 8강 정조준”

강원도-강원FC, 2026 시즌 운영계획 발표

도비 지원 130억 확대 도비 지원 확대

핵심선수 지키고 유망주 육성하는 '선진형 구단' 정착

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원FC(대표 김병지)는 25일 도청 브리핑룸에서 2026 강원FC 비전과 시즌 운영 계획을 발표하는 시간을 가졌다.

김진태 강원특별자치도지사와 김병지 강원FC 대표가 25일 도청 브리핑룸에서 2026 강원FC 비전과 시즌 운영 계획을 발표하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

강원FC는 2026시즌 목표로 `창단 최초 K리그1 3년 연속 파이널A 진출`과, `2025-2026 ACLE 8강, 2026-2027 ACL2 8강 진출`을 제시하며, K리그 명문구단으로서의 비전을 밝혔다.

강원특별자치도는 구단의 목표 달성을 뒷받침하기 위해, 올해 지원금을 전년(120억원) 대비 10억원 증액한 130억원의 규모로 확대할 계획이고, 구단에서도 도내 유망 후원기업 유치를 통해 탄탄한 재정 확보를 위해 노력한다는 계획이다.

아울러 핵심선수 유출 없는 베스트 일레븐을 유지해서 K리그와 ACL, 코리아컵 병행이 가능한 선수단 운영체계를 구축하고, 도민구단의 정체성을 확고히 하기 위해 지역인재 육성을 통해, 제2의 양현준·양민혁을 만들어내는 `선진형 구단` 모델로 정착하겠다고 밝혔다.

또한, 팬클럽 나르샤와 도민, 구단 간 소통·협업 확대를 통해 통합 원팀 운영체계를 확립하여 결속력을 다지고, 도내 유소년팀과 연계 강화, 풋살팀 강원FS 지속 운영을 통해 협력을 확대해 나갈 계획이다.

구단주 김진태 도지사는 "강원FC가 좋은 성적을 거둔 것은 비가오나 눈이오나 열렬한 응원 보내주신 도민 여러분 덕분"이라며 "변화는 있지만 변함은 없다는 정경호 감독의 말처럼 시대의 변화에 맞춰 유연하게 대응하면서 도민에 대한 사랑과 승리에 대한 집념은 지켜 나가겠다"고 밝혔다.

김병지 대표는 "지난 시즌까지 과정을 만들었다면, 올해는 명확한 목표로 결과를 보여줄 때"라며 "성적뿐만 아니라 도민과 함께 거듭날 수 있는 강원FC를 만들겠다"고 밝혔다.

한편, 강원특별자치도는 2026 강원FC 비전발표 전, 소외계층 아동 등을 위한 `2026년 시즌권 구매·기부 릴레이`를 통해 나눔의 의미를 더했다. 본 행사에서 구매한 시즌권은 사회복지협의회에 지정 기탁되어 도내 복지시설 등의 어린이들에게 전달될 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



