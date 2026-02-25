코스피 종가가 사상 처음 6000선을 넘어선 25일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링품에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다.
[포토] K-증시의 질주! 6000 돌파한 코스피
2026년 02월 25일(수)
