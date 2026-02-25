경복대, 오산대·대림대와 '경기 미래성장산업 전문대학 협의체' 발족

경복대학교가 25일 오산대학교, 대림대학교와 '경기 RISE 미래성장산업 선도형 전문대학 협의체' 발족식 및 업무협약을 체결했다.

3개 대학은 이날 협약에 따라 앞으로 ▲미래성장산업(G7) 분야 협력 전략 공동 수립 ▲산학연플랫폼 시스템 공동 기획·개발 및 운영 ▲ RISE 세부 프로그램 통합 관리 및 성과관리 체계 고도화 ▲대학 간 자원 공동 활용 및 협력 네트워크 확대 등을 추진한다.

특히 공동 개발되는 산학연플랫폼은 지자체·대학·산업체·연구기관을 연계하는 핵심 인프라로 미래성장산업(G7) 분야의 인재 양성, 산학협력 프로그램 운영, 성과관리 및 데이터 기반 정책 지원 기능을 통합적으로 지원한다.

경복대는 이번 협력이 대학별 개별 시스템 구축을 넘어, 공동 설계를 통한 개발비 절감과 시스템 완성도 향상이라는 실질적 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

아울러 인적·물적 자원의 공동 활용을 통해 지속가능한 운영 모델 구축에도 기여할 것으로 보고 있다.

전지용 경복대 총장은 "미래성장산업(G7) 분야는 지역 혁신의 핵심 동력"이라며 "이번 협의체는 단순히 사업을 위한 모임이 아니라 경기도 내 전문대학들이 하나의 유기체로 움직이며 지역 산업 발전을 견인하는 혁신 모델이 될 것"이라고 밝혔다.





