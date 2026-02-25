李대통령 주재 국가관광전략회의…외래관광객 3000만 시대 앞당긴다

비자 완화·지방공항 확대

중국·일본 맞춤 전략으로 지역관광 대전환

정부가 외래관광객 3000만 명 시대를 앞당기기 위해 관광산업 전반의 구조 전환에 나선다. 방한 수요 확대와 지역관광 활성화를 양대 축으로, 출·입국 제도 개선부터 지방공항 육성, 숙박 체계 정비, 고부가 관광콘텐츠 확대까지 전방위 혁신을 추진한다는 구상이다.

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

25일 열린 제11차 국가관광전략회의에는 이재명 대통령을 비롯해 김민석 국무총리, 관계부처 장·차관과 관광업계, 협회·단체, 민간기업 관계자 등이 참석했다. 문화체육관광부는 K-컬처 확산과 우호적인 대외 여건을 관광 성장의 '골든타임'으로 진단하고, 범부처 합동으로 마련한 '방한 관광 대전환 및 지역관광 대도약 방안'을 발표했다.

정부는 우선 출·입국 제도 개선을 통해 방한 문턱을 낮춘다는 계획이다. 인도네시아 3인 이상 단체관광객을 대상으로 무비자 시범 도입을 추진하고, 한국 방문 이력이 있는 중국·동남아 주요 국가 국민에 대해 5년 복수비자, 주요 도시 거주자에 대해서는 10년 복수비자 발급을 확대한다. 자동출입국심사 제도는 EU 등 주요 국가로 확대하고, 심사대 증설을 통해 공항 체류 시간도 단축한다.

지방공항을 인바운드 거점으로 육성하는 전략도 본격화된다. 국제선 직항 노선을 확대하고 공항시설 사용료 감면, 김해·청주공항 슬롯 확대 등을 통해 공급력을 강화한다. 인천공항 입국객의 지방 이동 편의를 위해 국내선 증편, 심야버스 노선 확대, KTX 사전 예약 기간 확대 등도 병행한다. 지방 직항 노선과 연계한 맞춤형 관광상품 개발과 지역 특화 홍보대사 운영도 추진된다.

시장별 맞춤형 전략도 구체화됐다. 최대 방한시장인 중국은 3~4선 도시와 지방공항을 연계한 전세기 관광상품을 개발하고, 중국 내륙 도시의 경우 현지 교통망과 한국행 페리를 결합한 입체적 상품으로 신규 수요를 발굴한다. 일본은 '한국 지방 소도시 30선' 마케팅과 미래세대 교류 강화를 통해 재방문 수요를 지역으로 분산한다. 이와 함께 정부는 2027~2029년 민관 합동으로 '한국방문의 해' 캠페인을 추진할 계획이다.

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

크루즈 관광 수용태세 개선도 포함됐다. 복수 기항 크루즈에 대한 신속 심사 도입과 대형 선박 선상 심사 확대, 부산북항 크루즈터미널 신축 검토와 24시간 운영 시범 도입 등을 통해 지역 체류 시간을 늘린다는 방침이다.

숙박 정책은 관광숙박 중심 체계에서 일반·생활숙박업까지 포괄하는 방향으로 개편된다. 품질인증제 도입과 호텔 신축·개보수 융자 확대, 교통유발계수 조정, 대학 인근 호텔 규제 완화 등을 통해 양질의 숙박 공급을 유도한다. 의료관광과 마이스(MICE) 등 1인당 지출액이 높은 고부가 관광 분야도 전략적으로 육성한다.

관광시장 신뢰 회복을 위한 바가지요금 근절대책도 병행된다. 가격 미표시·미준수 업소에 대한 제재 강화와 숙박업 자율요금 사전신고제 도입, 예약 취소·부당운임 규제, 위반 업체에 대한 정부 지원사업 배제와 인센티브 제공 등이 포함됐다.

정부는 이번 대책을 통해 수도권 중심 관광 구조를 지역 중심으로 전환하고, 출·입국 제도와 교통, 숙박, 콘텐츠, 가격 질서까지 종합적으로 혁신해 지역관광의 대도약을 이끌겠다는 계획이다.

문체부 관계자는 "관계부처 및 지방정부와 협력해 세부 과제를 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





