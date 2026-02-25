중기부, 홈플러스 입점 소상공인 직접대출·간이심사 도입

3월3일부터 직접대출로 전환

중소벤처기업부는 다음 달 3일부터 홈플러스 입점 소상공인에게 긴급경영안정자금을 대리대출에서 직접대출 방식으로 전환하고, 간이심사 등을 도입한다고 25일 밝혔다.

이번 조치는 이병권 중기부 제2차관과 홈플러스 입점 소상공인과의 간담회에서 제기된 건의사항을 반영한 것이다.

기존 대리대출은 보증·신용도 심사를 거쳐야했는데 직접대출로 변경되면 보증기관이나 은행심사를 거치지 않고 소상공인시장진흥공단(이하 소진공)의 서류심사만으로 대출이 진행돼 보다 신속한 지원이 가능하다.

중기부는 홈플러스 점포가 지방세 체납 등으로 압류되더라도 입점 소상공인들이 긴급경영안정자금을 지원받을 수 있도록 조치했다.

원칙적으로 직접대출은 연매출 1억400만원 미만 영세 소상공인 또는 업력 7년 미만 소상공인을 대상으로 지원한다. 중기부는 홈플러스 입점 소상공인에게 자금 지원을 위해 직접대출 대사에 포함시켜 대리대출 방식보다 대출 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

직접대출을 희망하는 홈플러스 입점 소상공인은 3일 10시부터 소상공인 정책자금 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 자세한 내용은 소진공 지역본부·센터 또는 소상공인 통합콜센터로 문의하면 된다.

이병권 중기부 제2차관은 "앞으로도 중기부는 홈플러스 입점 소상공인이 위기를 극복할 수 있도록, 현장의 의견을 귀 기울여 듣고 정책에 지속 반영하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>