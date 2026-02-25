롯데글로벌로지스, 카자흐 신라인그룹과 중앙아시아 물류 비전 발표

CIS 지역 물류 통합 운영 및 효율화 추진

이커머스 풀필먼트 사업 선점 및 서비스 확장

롯데글로벌로지스는 카자흐스탄 빙과 제조사인 신라인그룹과 '중앙아시아 물류 선도' 공동 비전을 발표했다고 25일 밝혔다.



24일(현지시간) 카자흐스탄 알마티에서 열린 양사 비전 선포식에서 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사(사진 오른쪽)와 안드레이 신(Andrei Shin) 신라인그룹 회장이 기념 촬영을 하고 있다. 롯데글로벌로지스

이번 비전 선포식은 전날 카자흐스탄 알마티 신라인그룹 본사에서 열렸으며 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사와 안드레이 신 신라인그룹 회장이 참석했다. 이는 지난해 9월 양사가 체결한 물류 협력 강화 업무협약에 따른 후속 조치다.



양사는 파트너십 강화와 전문성 결합을 통해 '중앙아시아로 가는 가장 스마트한 길'이 되겠다는 공동 비전을 발표했다. 향후 중앙아시아 현지는 물론 한국과의 운송 간에도 통합 물류 운영을 추진해 물류 효율화와 최적화를 실현한다는 구상이다. 이러한 물류 시너지는 현지 식품 및 편의점 유통 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 기여할 것으로 보인다.



이와 함께 양사는 풀필먼트 역량을 바탕으로 현지 이커머스 사업을 선점하며 고부가가치 서비스를 확장할 계획이다. 이를 통해 현지 식품·유통업체의 물류 수요 공략에 집중할 방침이다.



강 대표이사는 "양사의 파트너십은 한국과 CIS 지역 물류 시장의 판도를 바꿀 핵심 동력이 될 것"이며 "비전 달성을 통해 시장 경쟁력을 한층 강화하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



