본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

창원특례시 성산구, 해빙기 대비 공공체육시설 안전 점검 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.25 10:23

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안전한 생활체육환경 조성에 앞장

경남 창원특례시 성산구는 야외활동이 많아지는 봄이 오기 전 관내 공공체육시설 51개소를 대상으로 운동기구, 정자, 벤치 등 시민 편의시설에 대해 안전 점검을 실시하고 있다.

성산구, 해빙기 대비 공공체육시설 안전 점검 실시.

성산구, 해빙기 대비 공공체육시설 안전 점검 실시.

AD
원본보기 아이콘

성산구는 지난 23일부터 실시하고 있는 안전 점검은 겨울에서 봄으로 계절이 전환되는 시기적 특성을 고려해 동결에 따른 지반 변화 및 체육 시설물 변형 등으로 인해 발생할 수 있는 안전사고를 대비하기 위함이다.


성산구는 구청 문화위생과를 중심으로 8개 동에서 점검반을 편성해 주민운동장 내 체육시설 운동기구의 부품 탈락 여부 및 기초부 고정 상태, 정자와 벤치의 목재 고정 상태 및 도색 노후 정도를 중점으로 점검할 방침이다.

김수윤 문화위생과장은 "이번 해빙기 대비 안전 점검을 통하여 공공체육시설에 대한 안전성을 확보하고 지속 관리함으로써 구민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동을 도모할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파] 20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기