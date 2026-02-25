본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

시몬스 N32, 3월2일 'N32데이' 행사 개최

한진주기자

입력2026.02.25 09:57

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매장 방문객 대상 럭키드로우 등 경품 이벤트

시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 N32가 오는 3월2일 첫 'N32 데이' 행사를 개최한다.


시몬스 N32, 3월2일 'N32데이' 행사 개최
AD
원본보기 아이콘

N32의 '32'를 기념해 3월2일에 맞춰 행사를 기획한 것으로 럭키 드로우 등 다양한 이벤트가 진행된다.

N32데이 행사는 N32 플래그십 스토어인 N32 테라스와 N32 스튜디오 기흥점을 비롯해 현대백화점 판교점, 신세계백화점 센텀시티점, 신세계백화점 하남점, 아이파크몰 용산점, 신세계백화점 대구점에서 진행된다.


7개 스토어에서 오후 3시2분에 '럭키드로우'가 열린다. N32는 ▲아이슬란드 씨셀 화이버 필로우 ▲N32 장우산 ▲N32 에코백 등 푸짐한 선물을 선착순 증정한다.


N32 현대백화점 판교점을 제외한 6개 스토어에서는 이날 하루 100% 당첨 풍선 이벤트가 이어진다.

오후 8시에는 롯데홈쇼핑 채널에서 단독 라이브 방송도 진행된다. 방송에서는 국내 최초 3대 펫 안심 인증을 획득한 펫 매트리스 'N32 쪼꼬미', 토퍼계의 에르메스로 불리는 'N32 레귤러 토퍼' 등을 할인 판매한다. 상품권 증정과 기프티콘 등 다양한 혜택도 제공한다.


N32는 '기업은 세상을 이롭게 해야 한다'는 경영철학으로 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 브랜드다. 브랜드 문화나 비주얼, 콘셉트 등 전반적인 전개 방식에서 시몬스와 뚜렷한 차별성을 갖춘 독립적인 '멀티 브랜드'로 평가받고 있다.


N32 데이에 대한 자세한 내용이나 N32 제품, 프로모션 등 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파] 20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기