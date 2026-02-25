시몬스 N32, 3월2일 'N32데이' 행사 개최

매장 방문객 대상 럭키드로우 등 경품 이벤트

시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 N32가 오는 3월2일 첫 'N32 데이' 행사를 개최한다.

N32의 '32'를 기념해 3월2일에 맞춰 행사를 기획한 것으로 럭키 드로우 등 다양한 이벤트가 진행된다.

N32데이 행사는 N32 플래그십 스토어인 N32 테라스와 N32 스튜디오 기흥점을 비롯해 현대백화점 판교점, 신세계백화점 센텀시티점, 신세계백화점 하남점, 아이파크몰 용산점, 신세계백화점 대구점에서 진행된다.

7개 스토어에서 오후 3시2분에 '럭키드로우'가 열린다. N32는 ▲아이슬란드 씨셀 화이버 필로우 ▲N32 장우산 ▲N32 에코백 등 푸짐한 선물을 선착순 증정한다.

N32 현대백화점 판교점을 제외한 6개 스토어에서는 이날 하루 100% 당첨 풍선 이벤트가 이어진다.

오후 8시에는 롯데홈쇼핑 채널에서 단독 라이브 방송도 진행된다. 방송에서는 국내 최초 3대 펫 안심 인증을 획득한 펫 매트리스 'N32 쪼꼬미', 토퍼계의 에르메스로 불리는 'N32 레귤러 토퍼' 등을 할인 판매한다. 상품권 증정과 기프티콘 등 다양한 혜택도 제공한다.

N32는 '기업은 세상을 이롭게 해야 한다'는 경영철학으로 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 브랜드다. 브랜드 문화나 비주얼, 콘셉트 등 전반적인 전개 방식에서 시몬스와 뚜렷한 차별성을 갖춘 독립적인 '멀티 브랜드'로 평가받고 있다.

N32 데이에 대한 자세한 내용이나 N32 제품, 프로모션 등 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



