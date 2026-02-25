본문 바로가기
"상품권 구입하세요" … 고성군, '고성사랑상품권' 연중 할인율 12% 상향

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.25 09:54

군민 가계부담 완화·소상공인 매출증대 기대

경남 고성군은 2026년 정부의 지역사랑상품권 발행지원 사업 확대에 발맞춰 고성사랑상품권 할인율을 연중 12%로 상향 조정한다.

"상품권 구입하세요" … 고성군, '고성사랑상품권' 연중 할인율 12% 상향
정부가 올해 지역사랑상품권 발행지원 사업에 대한 국비 지원을 확대함에 따라, 고성군은 이에 적극적으로 대응해 군민 지원 강화를 결정했다. 오는 3월 발행분인 21억원부터 고성사랑상품권(지류형·모바일·카드형) 전 유형에 12% 할인율이 적용된다.


구매 방법은 3월 1일 오전 9시부터 제로페이 및 금융기관 어플, 지역사랑상품권 'chak' 어플에서 모바일과 카드형을 구매할 수 있고, 3월 3일 오전 9시부터 관내 금융기관(우체국 제외)에서 지류형을 구매할 수 있으며, 선착순 판매로 당월 발행액 초과 시 판매는 종료된다.

군은 연중 10% 상시 할인으로 안정적인 상품권 운영을 이어왔다. 특히 지난 2월 설 명절을 맞아 한시적으로 시행한 12% 특별 할인은 큰 호응을 얻으며 지역 내 소비 활성화 효과를 입증했다.


이주열 경제기업과장은 "고성사랑상품권이 지역경제를 살리는 든든한 마중물이 될 수 있도록 안정적인 발행과 운영에 힘쓰겠다"면서 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
