본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

아우디, 아디다스와 '레볼루트 F1팀' 컬렉션 출시

오현길기자

입력2026.02.25 09:49

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의류·신발·액세서리 컬렉션 공개

아우디는 '포뮬러 1(F1)' 데뷔를 앞두고 아디다스와 협업한 '아디다스 X 아우디 레볼루트 F1 팀' 컬렉션을 선보였다고 25일 밝혔다.


아우디는 '포뮬러 1(F1)' 데뷔를 앞두고 아디다스와 협업한 '아디다스 X 아우디 레볼루트 F1 팀' 컬렉션을 선보였다고 25일 밝혔다. 아우디코리아

아우디는 '포뮬러 1(F1)' 데뷔를 앞두고 아디다스와 협업한 '아디다스 X 아우디 레볼루트 F1 팀' 컬렉션을 선보였다고 25일 밝혔다. 아우디코리아

AD
원본보기 아이콘

아우디는 '포뮬러 1(F1)' 데뷔를 앞두고 아디다스와 협업한 '아디다스 X 아우디 레볼루트 F1 팀' 컬렉션을 선보였다고 25일 밝혔다. 아우디코리아

아우디는 '포뮬러 1(F1)' 데뷔를 앞두고 아디다스와 협업한 '아디다스 X 아우디 레볼루트 F1 팀' 컬렉션을 선보였다고 25일 밝혔다. 아우디코리아

원본보기 아이콘

초기 라인업은 160여종 이상 의류 및 액세서리로 구성된다. 공식 팀웨어와 라이프스타일 팬웨어 라인으로, 프리미엄 수준의 품질과 착용감, 디자인을 제공한다. 또 아우디 레볼루트 F1팀 드라이버 니코 휠켄베르크(Nico Hulkenberg)와 가브리엘 보르톨레토(Gabriel Bortoleto)의 독점 굿즈도 선보인다.

고품질 기능성 의류로 구성된 팀웨어에는 아디다스 최신 기술이 적용, 팀 구성원 각자의 역할과 환경에 맞춰 설계됐다. 드라이버를 위한 퍼포먼스 중심의 레이스웨어부터, 서킷에서 장시간 근무하는 엔지니어를 위한 인체공학적 디자인의 의류, 그리고 높은 내구성과 기능성을 갖춘 메카닉용 아이템까지 포함된다.


그레이와 초크 톤을 중심으로 한 컬러 팔레트는 아우디 R26의 티타늄 컬러 페인트워크에서 영감을 받았다. 여기에 아우디의 F1 비주얼 아이덴티티를 상징하는 레드 컬러 포인트를 더해 전체 디자인의 일관성을 강화했다.


아우디 코리아는 공식 리테일 스토어를 통해 국내에 선보일 예정이다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

남편 '추모 동화책' 쓴 美작가, 독살 혐의로 기소…법정서 '진실 공방'

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

철통 보안 속 언팩 D-1…확 달라진 갤럭시S26 기대 만발

새로운 이슈 보기