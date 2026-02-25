BISTEP·KIMST, 해양수산 R＆D 협력 본격화

공동 정책연구·전략과제 발굴 추진… 중앙-지역 연계 강화

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)과 해양수산과학기술진흥원(KIMST)이 해양수산 분야 과학기술 협력 강화를 위해 손을 맞잡았다.

부산과학기술고등교육진흥원과 해양수산과학기술진흥원이 해양수산 분야 과학기술 협력 강화를 위한 회의를 갖고 기념촬영하고 있다.

두 기관은 지난 20일 KIMST 서울 본원에서 회의를 열고 해양수산 과학기술 분야 공동 정책연구 추진, R＆D 협력사업 발굴·기획, 지역 해양수산 현안 해결 방안 모색, 관련 정보·자료 공유 등 협력 과제를 논의했다.

KIMST는 해양수산 분야 유일의 국가 R＆D 전문기관으로 연구개발사업의 기획·관리·평가를 전담하고 있다. 해양수산 R＆D 전략사업 발굴과 사회문제 해결형 R＆D 지원 등을 통해 해양수산부 과학기술 정책 수립을 뒷받침하고 있다.

BISTEP은 올해 초 조직개편을 통해 '해양사업기획팀'을 신설하고 지역 주도 해양신산업 연구개발 역량 강화에 나섰다. 부산이 '해양수도'로 도약하는 데 필요한 정책·기획 기능을 강화하고, 해양수산 분야 전략 R&D를 발굴해 국비 유치와 사업화 연계까지 이어지는 지원체계를 구축할 계획이다.

전재우 KIMST 원장은 "중앙과 지역에서 기획과 평가를 전문으로 하는 두 R＆D 정책기관의 협력은 매우 의미가 크다"며 "해양수산 신산업을 체계적으로 육성해 국가와 부산 지역의 R＆D 성과 창출에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.

김영부 BISTEP 원장은 "해양수산부 부산 시대를 맞아 지속 가능한 해양수산 산업생태계 조성과 R&D 사업화 기반 구축이 중요하다"며 "미래 선도형 정책개발과 산업융합 R＆D 기획을 강화해 부산이 글로벌 해양도시이자 첨단 해양과학기술 중심도시로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

두 기관은 앞으로 공동 정책연구, 전략 R＆D 과제 발굴·기획, 지역 현안 해결을 위한 협력 포럼 개최, 연구기획과 성과 확산을 위한 정보 교류 등으로 협력 범위를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.





