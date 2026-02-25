본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"SK스퀘어, 하이닉스 대안 매력 충분…목표가↑"

김대현기자

입력2026.02.25 08:15

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대신증권은 25일 SK스퀘어 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 56만원에서 76만원으로 상향조정했다.


25일 김회재 대신증권 연구원은 SK스퀘어의 핵심 투자 포인트에 대해 " SK하이닉스 의 시가총액 비중이 10%를 상회하면서 기관 투자자들의 대안 투자 매력이 커졌다"고 말했다.

김 연구원은 금융투자협회의 단일 종목 편입 비중 제한 기준에 따라 SK하이닉스 직접 투자가 제한되는 상황에서 SK스퀘어가 충분한 대안이 될 수 있다고 분석했다. 실제 SK스퀘어의 순자산가치 중 96%는 SK하이닉스 지분 가치가 차지하고 있다.


실적 개선세도 뚜렷하다. 지난해 연간 매출은 1조4123억원으로 전년 대비 14% 감소했지만, 영업이익은 8조7974억원으로 전년 대비 124% 급증했다. SK하이닉스의 지분법 이익이 크게 늘어난 가운데 티맵모빌리티와 11번가 등 주요 포트폴리오 기업들의 손익이 개선된 덕분이다.


세부적으로 보면 티맵모빌리티는 데이터 사업 매출이 전년 대비 36% 성장하며 상각 전 영업이익(EBITDA) 흑자 전환에 성공했다. 월간이용자수(MAU)는 1539만명으로 역대 최대치를 기록했다. 11번가 역시 오픈마켓 부문에서 흑자를 달성하며 영업손실 규모를 전년 대비 358억원 줄였다.

주주환원 정책도 강화하고 있다. SK스퀘어는 2023년 첫 주주환원을 시작한 이후 현재까지 누적 7100억원의 자사주를 취득하고 이 중 6100억원을 소각했다. 최근에도 1000억원 규모의 자사주 취득을 완료하며 적극적인 주가 부양 의지를 보였다.


김 연구원은 "SK하이닉스의 주가순자산비율(PBR)이 역사적 고점을 경신하고 있는 만큼 SK스퀘어의 주가 할인율 역시 추가로 축소돼야 한다"며 "SK스퀘어가 2028년까지 주가 할인율을 30% 이하로 낮추겠다는 기업가치 제고 계획을 발표한 점도 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

'모텔 살인' 팔로워 50배 폭증…"예쁘니까 무죄?" 가해자 미화 논란

도서관 책 밑줄 친 배우 논란…공공 도서 훼손, 죄일까요

880원 삼겹살 떴다…삼삼데이 앞둔 유통가 '100원 전쟁' 서막

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

K팝·K뷰티 이어 K증시도 있다…韓 담은 미국 ETF 수익률 300%

새로운 이슈 보기