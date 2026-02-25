거창군, 제1회 지방공무원 경력경쟁 임용시험 전문인력 확보

녹지·시설·환경·방재안전 등 기술직 4개 분야 선발

행정 전문성 강화 위한 실무 중심 인력 확보 추진

경남 거창군은 행정의 전문성과 효율성을 강화하고 주민에게 수준 높은 행정서비스를 제공하기 위해 '2026년도 제1회 지방공무원 경력경쟁 임용시험'을 실시한다.

이번 경력경쟁 임용시험의 임용 직급은 9급이며, 선발 예정 인원은 15명으로 ▲녹지 5명(산림자원 2, 조경3) ▲환경(일반환경) 1명 ▲시설 8명(토목 5, 지적 2, 건축1) ▲방재안전 1명을 선발할 계획이다.

응시 자격은 성별 제한 없이 18세 이상(2008년 12월 31일 이전 출생)인 사람으로 2026년 1월 1일 이전부터 최종시험 예정일까지 경상남도에 거주하고 있거나 2026년 1월 1일 전까지 총 3년 이상 경상남도에 주소지를 둔 이력이 있어야 한다.

또한 응시 직류별로 관련 분야 자격증을 보유해야 하며, 기능사 자격증 소지자의 경우 자격증 취득 후 2년 이상의 실무경력이 필요하다.

응시 희망자는 오는 3월 23일부터 27일까지 5일간 거창군 행정과를 방문해 서류를 제출하거나, 등기우편을 통해 접수가 가능하며 자세한 내용은 거창군 누리집을 통해 확인할 수 있다.

구인모 거창군수는 "전문적인 지식과 실무 능력을 갖춘 인재 확보는 행정의 질을 높이는 출발점"이라며 "거창의 미래 발전을 이끌어 갈 많은 전문가의 지원을 기대한다"고 밝혔다.

한편, 거창군은 이번 경력경쟁 임용시험 외에도 경상남도 지방공무원 임용시험을 통해 64명의 신규 공무원을 추가 선발할 예정이며, 빈틈없는 행정서비스 제공을 위해 최선을 다하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자



