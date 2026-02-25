본문 바로가기
[날씨]아침 쌀쌀하다 낮 기온 오른다…"큰 일교차 주의"

장희준기자

입력2026.02.25 07:20

시계아이콘00분 36초 소요
25일 아침 기온이 0도 안팎으로 다소 춥겠으나 낮부터 기온이 오르겠다.


이날 오전 5시 기온은 서울 -0.6도, 인천 0.2도, 수원 -3.4도, 춘천 -3.9도, 청주 -1.2도, 대전 0.6도, 광주 1.1도, 제주 8.8도, 대구 1.3도, 부산 6.9도, 울산 6.6도, 창원 4.6도 등이다.

서울 광화문네거리에 두툼한 복장을 한 시민들이 잔뜩 웅크린 채 출근길을 서두르고 있다.



낮 기온은 9∼16도로 평년(최저 -6∼3도·최고 7∼12도)보다 높겠다.


중부지방과 전라권, 경북 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상, 경기 동부와 강원 내륙은 20도 이상으로 일교차가 커 감기 등 건강관리에 유의해야겠다.


강원 영동을 제외한 중부지방은 대체로 맑겠으나 강원 영동과 남부지방, 제주도는 대체로 흐리겠다. 부산과 울산, 경북 남부 동해안에는 26일 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 제주도에도 26일까지 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다.

경기 남부 내륙과 강원 산지·남부 내륙, 충청권, 전라권, 경북 중·북부 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 기온이 낮은 지역에서는 안개나 전날 내린 비, 눈이 얼어붙어 빙판길, 도로 살얼음이 나타날 수 있어 교통안전에 각별히 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
