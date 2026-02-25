본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

[포토]갤럭시 언팩 열리는 美 샌프란시스코

김보경기자

입력2026.02.25 05:09

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
미국 샌프란시스코 갤럭시 언팩 2026 행사장 전경을 드론 촬영한 장면. 삼성전자 제공

미국 샌프란시스코 갤럭시 언팩 2026 행사장 전경을 드론 촬영한 장면. 삼성전자 제공

AD
원본보기 아이콘

삼성전자가 차세대 갤럭시S 신제품을 선보일 '갤럭시 언팩 2026'이 하루 앞으로 다가왔다.


삼성전자는 26일 오전 3시(한국시간) 미국 샌프란시스코의 '팰리스 오브 파인 아트'에서 갤럭시 언팩을 열고 갤럭시S26 시리즈 선보일 예정이다.

팰리스 오브 파인 아트는 샌프란시스코 마리나 지구에 위치한 대표적인 랜드마크다.


1915년 파나마-태평양 국제박람회의 예술품을 전시하기 위해 건축된 곳으로 현재는 콘서트와 기업 행사, 전시 쇼 등 다양한 행사가 치러지는 예술의 전당이 됐다.


삼성전자는 2020년에도 이 장소에서 갤럭시 언팩 행사를 열고 갤럭시S20 시리즈와 갤럭시Z 플립 등을 공개한 바 있다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

"진짜 람보르기니가 모시러 왔다"…김길리 '3억 슈퍼카' 타고 금의환향

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

주한미군사령관, 한국에 '中 전투기 대치' 서해 훈련 사과

새로운 이슈 보기