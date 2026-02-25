[포토]갤럭시 언팩 열리는 美 샌프란시스코

미국 샌프란시스코 갤럭시 언팩 2026 행사장 전경을 드론 촬영한 장면. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성전자가 차세대 갤럭시S 신제품을 선보일 '갤럭시 언팩 2026'이 하루 앞으로 다가왔다.

삼성전자는 26일 오전 3시(한국시간) 미국 샌프란시스코의 '팰리스 오브 파인 아트'에서 갤럭시 언팩을 열고 갤럭시S26 시리즈 선보일 예정이다.

팰리스 오브 파인 아트는 샌프란시스코 마리나 지구에 위치한 대표적인 랜드마크다.

1915년 파나마-태평양 국제박람회의 예술품을 전시하기 위해 건축된 곳으로 현재는 콘서트와 기업 행사, 전시 쇼 등 다양한 행사가 치러지는 예술의 전당이 됐다.

삼성전자는 2020년에도 이 장소에서 갤럭시 언팩 행사를 열고 갤럭시S20 시리즈와 갤럭시Z 플립 등을 공개한 바 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



