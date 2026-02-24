트럼프 평화위, 가자지구에 스테이블코인 도입 검토

달러 연동 가상화폐로 디지털결제

"새로운 결제수단 마련 위한 것"

도널드 트럼프 미국 행정부가 주도하는 '평화위원회'가 가자지구 경제를 재건하기 위해 가상화폐 '스테이블코인' 도입을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.

24일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 이 구상은 이스라엘과 하마스 간의 전쟁으로 붕괴한 가자지구의 금융·결제 시스템을 복원하기 위한 일환이다. 스테이블코인은 달러 등 법정통화에 가치를 고정한 암호화폐로, 가격 변동성을 줄이면서 디지털 거래가 가능하다.

트럼프 행정부는 전통적 은행 시스템이 훼손된 가자지구에 대한 계획으로 이 아이디어를 꾸준히 논의해왔다. 가자지구는 2023년 전쟁 이후 은행과 자동현금인출기(ATM)가 파괴되고 현금 반입이 제한되면서 이스라엘 통화인 셰켈의 실물 유통이 급감했다. 이로 인해 중개상들이 20~50%에 이르는 높은 수수료를 받고 현금을 공급하기도 하며, 전자결제 사용 또한 점차 늘고 있다.

스테이블코인 도입에 대해 한 관계자는 "가자지구 주민들이 디지털 방식으로 결제할 수 있는 수단을 마련하려는 것"이라며 "해당 스테이블코인은 미국 달러화에 연동될 것"이라고 설명했다. 또 '가자 코인'이나 새로운 팔레스타인 통화를 발행하려는 것이 아니라, 현금 부족 상황에서 주민들이 디지털 방식으로 상거래를 이어갈 수 있도록 하기 위한 수단이라고 덧붙였다.

디지털 거래 확대는 가자지구의 현금을 마르게 함으로써 하마스의 자금 창출을 막으려는 의도라는 해석도 나온다. 스테이블코인은 익명성이 보장되면서도 추적이 가능하기 때문이다.

하지만 도입에는 어려움도 있다. 우선 가자지구의 잦은 정전과 제한된 통신 인프라로 인해 스테이블코인 사용이 원활히 이뤄질지가 의문이다. 또 일각에서는 가자지구 전용 스테이블코인이 향후 독립국 건설을 목표로 하는 팔레스타인의 서안지구와 가자지구 경제를 영구적으로 분리하는 결과를 낳을 수 있다는 지적도 나오고 있다. 다만 FT는 스테이블코인의 규제 체계와 접근 방식 등 구체적인 운영 구조는 아직 정해지지 않았다고 전했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



