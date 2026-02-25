이경훈, 1년 만에 필드로 돌아온다

PGA 투어 코그니전트 클래식 출전

작년 3월 휴스턴 오픈 1R 이후 복귀

고관절 부상, 콘페리 투어 출전 샷 점검

2024년 이 대회 4위 입상 기분 좋은 추억

이경훈이 고관절 부상을 털고 약 1년 만에 필드로 돌아온다.

26일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71·7223야드)에서 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 코그니전트 클래식(총상금 960만달러)에서 복귀전을 치른다. 이경훈이 PGA 정규 투어 대회에 나오는 것은 지난해 3월 휴스턴 오픈 1라운드를 마친 이후 11개월 만이다.

이경훈이 코그니전트 클래식에서 1년 만에 복귀전을 치른다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이경훈은 2021년과 2022년 PGA 투어에서 1승씩 거둔 선수다. 이후 고관절 부상으로 2025시즌을 정상적으로 소화하지 못했다. 지난해 2월 WM 피닉스 오픈 공동 67위 이후 5개 대회 연속 컷 탈락한 뒤 휴스턴 오픈 1라운드를 마친 뒤 기권했다.

그는 이달 초 PGA 콘페리(2부) 투어 대회에 두 차례 출전, 공동 32위와 컷 탈락 성적을 내며 정규 투어 복귀를 준비해왔다. 이경훈은 지난해 이 대회에서는 컷 탈락했지만, 대회 명칭이 혼다 클래식에서 코그니전트 클래식으로 바뀐 2024년에는 공동 4위에 오른 좋은 기억도 있다.

LIV 골프를 탈퇴하고 PGA 투어로 복귀한 브룩스 켑카와 지난해 이 대회 우승자 조 하이스미스, 작년 이 대회에서 준우승하고 지난주 제네시스 인비테이셔널 정상에 오른 제이컵 브리지먼(이상 미국)이 주요 출전 선수들이다. 한국은 김주형과 김성현이 출전한다. 김시우와 임성재는 불참한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>