양평군·SK텔레콤 동부마케팅 '피노와친구들', 아동 디지털 격차 해소 나서

취약계층 아동 스마트폰 지원 사업 업무협약 체결

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 23일 SK텔레콤 동부마케팅 '피노와친구들' 양평점(대표 김양헌)과 '취약계층 아동 스마트폰 지원 사업'의 원활한 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 지난 23일 SK텔레콤 동부마케팅 '피노와친구들' 양평점(대표 김양헌)과 '취약계층 아동 스마트폰 지원 사업'의 원활한 추진을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 지역 내 취약계층 아동에게 스마트폰 기기를 무상으로 제공하고 6개월간 통신요금을 지원해 정보 격차를 완화하고 복지 증진에 기여하기 위해 마련됐다. 이날 협약식에는 SK텔레콤 동부마케팅 이상윤 팀장과 김철성 매니저가 참석해 사업 추진에 대한 관심과 협력 의지를 밝혔다.

김양헌 대표는 "지역사회에 도움이 될 수 있는 방안을 고민하던 중 이번 사업을 제안하게 됐다"며 "아이들이 기뻐하는 모습을 보며 큰 보람을 느끼고 있다. 앞으로도 취약계층 아동을 위한 지원을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

전진선 양평군수는 "디지털 환경이 일상화된 만큼 정보 격차 해소는 매우 중요한 과제"라며 "민관이 함께 아이들의 정보 접근성을 높이게 되어 뜻깊게 생각하며, 이번 협약이 지속적인 나눔 사업으로 발전되길 기대한다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>