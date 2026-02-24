본문 바로가기
영천시, 2025년 지방정부 혁신평가 '우수기관' 선정…경북 시부 최고 등급

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.24 16:23

권익위 청렴도 이어 행안부 혁신평가까지 석권, '혁신 행정' 결실

영천시(시장 최기문)가 행정안전부 주관 '2025년 지방정부 혁신평가'에서 우수기관으로 선정되며 행정 혁신 역량을 입증했다.


특히 경상북도 내 시 단위 지자체 중에서는 구미시와 함께 최고 등급을 획득하며 독보적인 성과를 거뒀다.

영천시 제공

영천시 제공

24일 영천시에 따르면, 이번 평가는 전국 243개 지방정부를 대상으로 혁신역량, 혁신성과, 자율지표 등 종합적인 혁신 노력을 측정한 결과다.

영천시는 총 10개 평가지표 대부분에서 높은 점수를 받으며, 지난해 '보통' 등급에서 올해 '우수'로 한 단계 도약했다.


주요 혁신사례로는 ▲경북 최초 전수녹취 및 장시간 민원 응대 통화종료 시스템 구축 ▲하이테크파크지구 투자유치 ▲제2한민고 유치 ▲지역특화 임대형 스마트팜 사업 ▲스마트도시통합센터 운영 등이 꼽힌다.


영천시 관계자는 "2025년 권익위 종합청렴도에 이어 행안부 지방정부 혁신평가 도내 최고 등급 달성은 현장에서 묵묵히 뛰어준 공직자들과 변화를 지지해 준 시민들이 함께 이뤄낸 값진 성과"라며, "앞으로도 시민 한 분, 한 분의 일상이 달라지는 실질적인 혁신을 펼쳐 나겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
