교통안전공단, AI전환 실무협의체 가동

최대열기자

입력2026.02.24 15:38

한국교통안전공단은 인공지능 대전환(AX)을 이행하기 위해 올해 첫 번째 AX 실무협의체 회의를 24일 본사에서 했다고 밝혔다.


정부가 추진하는 '세계를 선도하는 AI 3대 강국 실현'의 일환으로 AI 중심 경영체계를 확립하고 공공 서비스 혁신 방향을 정하기 위해 머리를 맞댔다. 공단 측은 AI 기반 민원업무 자동차 시스템을 구축하거나 자동차 검사에서 피지컬 AI를 활용한 자동차 시스템을 개발하는 등 세부 실행과제 26개를 정해 추진하고 있다.


협의체는 내부 직무전문가를 비롯해 대규모 언어모델(LLM)·데이터 활용·컴퓨터 비전·피지컬 AI전문가 등 외부 전문가 실무진으로 구성했다. 정용식 교통안전공단 이사장은 "인공지능과 스마트시스템을 업무 전반에 적극 활용해 업무생산성이나 대국민 서비스를 혁신함으로써 공공부문의 AI 대전환을 이끌어가겠다"라고 말했다.

한국교통안전공단 제공

한국교통안전공단 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
