메릴린치, 한미반도체 목표주가 30만원 제시…"HBM 확장 수혜"

뱅크오브아메리카(BofA) 메릴린치가 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 1,000 등락률 +0.49% 거래량 705,915 전일가 204,000 2026.02.24 11:29 기준 관련기사 같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로지금 수익이면 충분히 만족? 만약 투자금이 4배였다면 결과는 전 종목 시세 보기 close 에 대해 고대역폭메모리(HBM) 시장에서의 지배적 입지와 중장기 성장성을 반영해 목표주가를 30만원으로 상향했다. 투자의견은 '중립'에서 '매수'로 상향했다.

메릴린치는 23일 보고서에서 "한미반도체는 하이닉스와 마이크론의 HBM용 TC본더 장비 시장에서 50% 이상의 점유율을 확보하고 있다"며 "2년 연속 40%를 웃도는 영업이익률을 기록하는 등 수익성과 시장지위가 입증됐다"고 밝혔다.

HBM4, HBM4E, HBM5 양산을 앞두고 단기 실적이 둔화될 수 있으나 일시적인 매출 병목 현상에 따른 것으로, 올해 상반기 저점을 지나 하반기 회복 이후 2027~2028년 강한 성장 국면에 진입할 것으로 전망된다.

한미반도체는 2027년을 기점으로 삼성전자와 중국 반도체 업체들로의 공급 비중을 대폭 확대할 계획이다. 2024년 기준 특정 업체에 쏠려 있던 매출 구조가 2027년에는 마이크론, 하이닉스, 삼성전자가 균형을 이루는 포트폴리오로 재편되며 매출 성장세를 견인할 것으로 보인다.

메릴린치는 "하이닉스 용인 팹과 삼성전자 P5(5공장) 등 신규 팹 가동 효과가 2027~2028년 실적에 본격 반영될 것"이라며 "높은 마진 구조를 바탕으로 수익 성장이 보장될 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>