본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

동국제약, 로렐린데포주 3개월 제형 3상 완료

이성민기자

입력2026.02.24 10:53

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전립선암 치료제…내년 발매 목표

동국제약 은 장기지속형 전립선암 치료주사제 로렐린데포주 3개월 제형(DKF-MA102)의 3상 임상시험을 완료했다고 24일 밝혔다.


올해 임상시험 결과보고서를 완료하고 품목허가를 순차적으로 진행, 내년에 발매한다는 목표다.

동국제약 서울 청담사옥. 동국제약

동국제약 서울 청담사옥. 동국제약

AD
원본보기 아이콘

로렐린데포주는 류프로렐린 성분으로 성선자극호르몬의 분비를 억제해 혈중 테스토스테론, 에스트로겐을 감소시킨다. 전립선암 외에도 자궁내막증, 성조숙증 등 호르몬과 관련한 질환의 치료제로 쓰인다.

이번 3개월 제형 주사제는 동국제약의 마이크로스피어(미립구) 제제기술을 기반으로 한다. 기존 국내 판매 중인 류프로렐린 11.25㎎의 3개월 제형 주사제 제품은 1개로, 이번 제품이 출시되면 시장 입지를 확대할 수 있을 것으로 회사는 보고 있다. 국내 류프로렐린 제재 시장규모는 약 800억원이다.


동국제약 관계자는 "로렐린데포주의 3개월 제형이 출시된다면 환자들의 투약 편의성 및 삶의 질이 대폭 개선될 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

"피지컬AI, 고용 종말론은 과장…사회적 수용에 20년 골든타임 있다"

신약 승인 속도 경쟁 격화…中 '신속 허가' vs 美 '단일 임상'

새로운 이슈 보기