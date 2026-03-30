LS증권은 30일 동국제약 동국제약 close 증권정보 086450 KOSDAQ 현재가 22,850 전일대비 550 등락률 +2.47% 거래량 352,249 전일가 22,300 2026.03.30 09:20 기준 관련기사 동국제약 판시딜·마데카솔, '韓산업 브랜드 파워'서 탈모치료제·상처치료제 부문 1위 동국제약, 'dkma 심포지엄' 성료…토탈 에스테틱 솔루션 공유 동국제약, 작년 사상 최대 실적…매출 9269억·영업익 966억 에 대해 "화장품 수출 확대와 약물전달시스템(DDS) 기술력을 바탕으로 실적 개선세가 뚜렷할 것"이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 2만5000원에서 3만원으로 상향 조정했다.

[클릭 e종목]"동국제약, 화장품 수출·신약 플랫폼 성장 가속…목표가↑"
AD
원본보기 아이콘

이날 정홍식 LS증권 연구원은 "화장품 수출 확대에 따른 실적 향상을 반영해 2026~2027년 영업이익 추정치를 상향 조정했다"며 이같이 밝혔다.


우선 동국제약의 올해 1분기 화장품 판매 상황이 매우 우호적이라고 분석했다. 미국과 일본을 중심으로 화장품 수출액이 지난해 300억원 수준에서 올해 1000억원 이상으로 큰 폭의 성장이 기대되기 때문이다.

정 연구원은 동국제약의 화장품 매출액이 2023년 1549억원에서 2024년 1815억원, 2025년 2227억원을 거쳐 올해 2930억원으로 전년 대비 31.6% 증가하며 고성장 추세를 유지할 것이라고 설명했다. 피부 재생 성분인 TECA(마데카솔 원료)를 활용한 주름 개선과 미백 등 경쟁력이 해외 시장에서도 통하고 있다는 평가다.


중장기 성장 동력인 마이크로스피어(서방형 장기 주사제) 플랫폼에 대한 관심도 높아질 것으로 보인다. 동국제약은 체내에서 약물이 천천히 방출되는 약물전달시스템 기술을 보유하고 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"한 번 써보니 끊을 수가 없다"…141배 '껑충' 성장한 편의점 택배 "한 번 써보니 끊을 수가 없다"…141배 '껑충' 성...
AD

정 연구원은 "이미 로렐린데포 등 제품을 통해 대량 생산 경쟁력을 입증했다"며 "지난달 3개월 제형 임상 3상에 성공하며 기술력을 다시 한번 확인했다. 이 플랫폼을 활용한 비만치료제 비임상도 진행 중"이라고 덧붙였다.


김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 '직관' 스타일은?

나의 '직관' 스타일은?

프로야구 개막맞이 야구장 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈