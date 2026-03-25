동국제약 판시딜·마데카솔, '韓산업 브랜드 파워'서 탈모치료제·상처치료제 부문 1위

동국제약 동국제약 close 증권정보 086450 KOSDAQ 현재가 19,320 전일대비 1,220 등락률 +6.74% 거래량 234,578 전일가 18,100 2026.03.25 11:10 기준 관련기사 동국제약, 'dkma 심포지엄' 성료…토탈 에스테틱 솔루션 공유 동국제약, 작년 사상 최대 실적…매출 9269억·영업익 966억 동국제약, 로렐린데포주 3개월 제형 3상 완료 전 종목 시세 보기 의 대표 일반의약품 판시딜과 마데카솔이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 '2026년 한국산업의 브랜드파워조사'에서 각각 탈모치료제와 상처치료제 부문 1위에 선정됐다고 25일 밝혔다. 판시딜은 8년 연속, 마데카솔은 5년 연속 1위를 차지하며 각 카테고리별 대표 브랜드로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

'판시딜'은 브랜드파워 지수(K-BPI) 816.0점(1,000점 만점)을 획득하며, 2위 브랜드 대비 큰 격차로 1위를 차지했다. 특히, 64%로 높게 나타난 브랜드 최초 인지도는 제품에 대한 꾸준하고 일관성 있는 메시지와 오랜 기간 쌓아온 높은 브랜드 친숙도를 통한 결과임을 보여준다. 또한, 이미지, 구매가능성, 선호도 항목으로 구성된 브랜드 로열티 항목에서도 모두 높은 점수를 기록하며 브랜드 경쟁력을 입증했다.

'마데카솔'은 브랜드파워 지수(K-BPI) 732.2점(1,000점 만점)을 획득하며 상처치료제/흉터치료제 부문에서 5년 연속 1위를 차지했다. 브랜드 로열티 항목에서 특히 고르게 높은 평가를 받았는데, 마데카솔 시리즈의 주성분인 식물 유래 성분 센텔라정량추출물(TECA)에 대한 소비자들의 높은 신뢰가 긍정적인 평가로 이어진 것으로 분석된다.

판시딜은 모발과 손톱의 구성 성분인 케라틴, L-시스틴 등과 모발 영양 성분인 약용효모, 비타민 등 6가지 성분이 최적 비율로 배합된 제품으로, 해당 성분이 혈액을 통해 모근조직 세포에 직접 공급돼 머리카락이 굵어지고 덜 빠지게 돕는다. 상처치료제 마데카솔의 주성분인 센텔라정량추출물은 상처 치유 과정에서 정상 피부와 유사한 콜라겐 합성을 돕는 성분으로, 새살 재생을 촉진하는 데 도움을 준다. 또한, 상처 유형에 맞춰 사용할 수 있도록 '마데카솔케어', '마데카솔겔', '복합마데카솔', '마데카솔분말', '마데카습윤밴드' 등 다양한 제품 라인업을 갖추고 있다.

동국제약 마케팅 담당자는 "공신력 있는 한국능률협회컨설팅의 브랜드파워 조사에서 판시딜과 마데카솔이 다년간 연속 1위로 선정된 것은 탈모치료제와 상처치료제의 대표 브랜드로서 소비자의 신뢰를 꾸준히 얻어온 결과"라며, "이러한 성과를 바탕으로 앞으로도 제품의 입증된 효과와 질환 관리의 필요성을 알리는 캠페인을 지속적으로 전개해 브랜드 경쟁력을 강화하고, 국민 건강 증진에도 기여하겠다"고 말했다.

AD

한편, '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)'는 한국능률협회컨설팅이 1999년 국내 최초로 개발한 브랜드 평가 지표다. 대한민국 소비생활을 대표하는 각 산업군의 브랜드를 인증하는 제도다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>