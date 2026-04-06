[특징주]동국제약, 7% 상승세…화장품 수출액 증가 기대감

동국제약 동국제약 close 증권정보 086450 KOSDAQ 현재가 29,750 전일대비 2,350 등락률 +8.58% 거래량 1,375,546 전일가 27,400 2026.04.06 13:58 기준 관련기사 [클릭 e종목]"동국제약, 화장품 수출·신약 플랫폼 성장 가속…목표가↑" 동국제약 판시딜·마데카솔, '韓산업 브랜드 파워'서 탈모치료제·상처치료제 부문 1위 동국제약, 'dkma 심포지엄' 성료…토탈 에스테틱 솔루션 공유 전 종목 시세 보기 이 6일 장중 7%대 상승세를 보이고 있다. 해마다 늘고 있는 화장품 수출에 증권가가 긍정적 반응을 보이자 투심이 자극된 것으로 풀이된다.

이날 오전 10시43분께 한국거래소에서 동국제약은 전장 대비 7.48% 오른 2만9450원에 거래되고 있다.

최근 화장품 판매 실적 호조로 주가 상승이 기대된다는 증권가 분석이 영향을 미친 것으로 해석된다.

정홍식 LS증권 연구원은 최근 보고서에서 "동국제약의 화장품 수출액이 2024년 163억원, 지난해 300억원, 올해 1000억원 이상 전망으로 확대되고 있다"며 "수출 확대로 인한 규모의 경제 효과로 전년 대비 화장품 부문의 수익성이 큰 폭으로 개선될 전망"이라고 분석했다.

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정 연구원은 해당 보고서에서 동국제약의 목표주가를 4만5000원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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