日 정부, 폐모터에서 희토류 뽑는다…中 의존 낮추기 총력

환경성, 폐모터·폐전자기판 희토류 추출 보조금 등 지원

해저 희토류 발굴도 시동…공급망 재편 주력

일본 정부가 폐기된 모터 등에 포함된 희토류를 추출하는데 필요한 각종 비용을 지원한다. 중일 갈등이 심화하는 가운데 중국 의존도가 높은 희토류 공급망을 다변화하겠다는 구상이다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 일본 환경성이 올해부터 폐모터 등에 들어가는 희토류를 추출하기 위한 운송망, 보관시설, 추출 후 검사 장비 비용을 지원한다고 24일 보도했다.

일본이 미나미토리섬 인근 해역에 설치한 해저 희토류 시추 장비. TBS.

환경성은 재활용에 필요한 물량을 확보하기 위해 전국에서 폐기물을 거점까지 운반하는데 필요한 경비를 지급한다. 보관 창고 설비에도 보조금을 준다. 폐기물에서 추출한 희토류를 다시 제품에 재활용할 수 있는지 품질을 확인하는 사업과 설비 도입도 지원한다고 닛케이는 전했다. 이번 사업을 위해 환경성은 올해 예산안에 60억엔(560억원)을 신규 편성한 것으로 알려졌다. 이번 특별국회에서 예산안이 통과되면 올해 여름부터 실증 사업과 보조금 지급이 시행된다.

일본 정부는 폐모터에 포함된 네오디뮴 추출에 주력하고 있다. 강력한 자성을 지닌 네오디뮴은 전기차(EV)와 발전기, 스마트폰 등 다양한 제품 제조에 필수적인 소재다. 그동안 일본에서는 비용 부담 때문에 폐모터를 중고품으로 해외에 수출하거나 녹여 철만 회수하는 경우가 많았다고 니혼게이자이신문은 전했다. 버려지는 폐모터를 자원으로 재활용해 국내 희토류 확보량을 늘리겠다는 전략이다.

폐모터뿐 아니라 폐전자기판에서도 희토류를 회수할 계획이다. 일본은 이미 유럽 등에서 폐전자기판을 수입해 국내에서 재활용하고 있다. 환경성은 이러한 재활용 처리 규모를 대폭 확대할 방침이다. 2030년까지 폐전자기판 처리량을 2020년 대비 약 50% 늘려 50만 톤 수준으로 확대한다는 목표다.

환경성의 이같은 방침은 최근 격화되는 중일 갈등을 의식한 것으로 보인다. 네오디뮴은 중국이 세계점유율 90% 이상을 차지하는 등 중국 수입에 희토류를 의지하는 실정이다. 닛케이는 "중국 정부가 수출 규제를 단행할 경우 일본 기업의 공급망이 단절돼 생산 활동에 큰 영향을 미칠 우려가 있다"고 전했다. 반도체 부흥 등을 꾀하는 일본에는 치명적인 변수로 작용할 수 있다.

일본은 해저 희토류 개발도 추진하는 등 본격적으로 공급망 재편을 꾀하고 있다. 지난달에는 미나미토리섬 인근 해저 5700m 아래에서 희토류를 포함한 진흙 시추에 성공했다. 내년 2월부터 하루 최대 350t을 끌어올려 채산성을 점검할 계획이며, 2030년 이후 상업 생산에 들어갈 방침이다. 다카이치 사나에 총리도 지난 20일 시정연설에서 중국을 겨냥해 "특정국에 의존하지 않고 공급망을 재구축하겠다"고 언급한 바 있다.

닛케이는 "일본에서의 이같은 정책은 중국에 의존하지 않는 희토류 확보를 추진하는 데 있어 큰 장점이 될 것"이라고 덧붙였다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



