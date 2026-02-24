대전시, 혁신 인재 육성 '고교-대학 연계사업' 참여대학 모집

전략산업 인재양성·동아리 운영으로 지역 정주 유도

대전시가 고교-대학-기업이 협력하는 교육생태계를 구축해 대전의 미래를 이끌어갈 혁신 인재를 체계적으로 육성하고 지역 내 정주를 유도하고자 연계사업 참여대학을 모집한다.

대전시는 교육발전특구 사업의 일환으로 '고교-대학 연계 전략산업 인재 양성' 및 '고교-대학 연계 동아리 운영'사업에 참여할 관내 대학을 공모한다.

'고교-대학 연계 전략산업 인재 양성'사업은 ▲6대 전략산업 ▲지역특화산업 ▲글로벌 분야로 구분하여 교육, 현장 견학, 진로 컨설팅, 프로젝트 수행 등 단계별 프로그램을 제공한다.

'고교-대학 연계 동아리 운영' 사업은 ▲지역특화산업 ▲창업·발명·취미 ▲리빙랩 3개 분야를 중심으로 고교-대학-기업이 함께 참여하는 협력형 동아리 활동을 지원한다.

시는 참여 고교생과 대학의 의견을 적극적으로 반영해 전년도 우수 프로그램은 한층 고도화하고, 전략산업 분야의 확대, 단기·원데이 클래스 등 신규 프로그램을 발굴 운영해 나갈 계획이다.

사업 참여를 희망하는 관내 대학은 대전시 중소기업지원포털 '대전비즈'를 통해 오는 3월 6일까지 온라인으로 신청하면 된다. 시는 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 최종 참여대학을 선정한다.

지난해에는 9개 대학과 35개 고등학교 3600여 명의 고교생이 참여해 30여 개 프로그램을 운영했다.

민동희 교육정책전략국장은 "교육발전특구는 대전시와 대전시교육청이 협력해 지역 인재 육성부터 정주까지 지원하는 핵심 정책"이라며 "학생들의 선호를 적극적으로 반영해 지역과 함께 성장하는 인재 양성 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

기타 자세한 사항은 대전일자리경제진흥원 기업혁신성장팀으로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



