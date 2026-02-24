본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

서울시, '초등안심벨' 전학년 지원 확대

배경환기자

입력2026.02.24 11:15

시계아이콘01분 04초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안심헬프미·안심경광등 연중상시 신청
초등학생부터 나홀로 사장님까지
1000만 서울시민 일상 안전 더 촘촘히

서울시가 서울시 모든 초등학생에게 '초등안심벨'을 제공한다. 지난해 전국 최초로 1~2학년에게 지원을 시작한 데 이어 올해부터는 전 학년으로 확대한다.


24일 서울시는 '초등안심벨'을 비롯해 '안심헬프미', '안심경광등' 등 '서울시 일상안심 사업 3종' 확대에 본격 나선다고 밝혔다.

서울시는 올해부터 '초등안심벨'을 비롯해 '안심헬프미', '안심경광등' 등 '서울시 일상안심 사업 3종' 확대에 나선다. 서울시

서울시는 올해부터 '초등안심벨'을 비롯해 '안심헬프미', '안심경광등' 등 '서울시 일상안심 사업 3종' 확대에 나선다. 서울시

AD
원본보기 아이콘

우선 '초등안심벨'은 각 학교에서 서울시에 신청하면 신청한 학교 재학생 전원에게 지급될 수 있도록 시가 학교에 전량 지원하는 방식으로 배부한다. 아직 신청하지 않은 학교도 서울시에 신청만 하면 지원받을 수 있다.

서울시는 안전에 상대적으로 취약할 수 있는 1학년 신입생부터 지급할 계획으로, 새 학기 시작과 동시에 배부가 이뤄질 수 있도록 2월 말까지 신청 학교로 배송을 완료할 예정이다.


'초등안심벨'은 어린이가 일상적으로 휴대할 수 있도록 키링(열쇠고리) 형태로 제작됐다. 비상시 버튼을 누르거나 고리를 당기면 120dB 이상의 경고음이 즉시 발생한다. 올해부터는 기존 100dB에서 120dB 이상으로 경보음을 상향해 위급 상황에서 주변의 도움을 보다 효과적으로 요청할 수 있도록 했다. 또한 스마트폰 충전기와 동일한 C타입 충전식을 도입해 별도의 건전지 교체 없이 편리하게 사용할 수 있도록 했다.


휴대용 안심벨인 '안심헬프미'는 서울 생활권자를 대상으로 상반기 5만개를, 1인 점포 등 나홀로 사장님의 안전을 책임지는 '안심경광등'은 상반기 5000개를 각각 지원한다. 특히 올해는 '연중 상시 신청·접수 체계'를 도입해 미신청으로 인한 지원 사각지대 해소에 나선다.

'안심헬프미'는 버튼을 누르면 경고음 이외에 CCTV 관제센터 및 위급시 경찰 출동까지 연결되는 휴대용 안심벨이다. 평상시에는 키링처럼 가방에 달고 다니다가 유사시 긴급신고 버튼을 누르면 경고음과 함께 해당지역 자치구 폐쇄회로(CCTV) 관제센터로 연결된다.


내 가게 지키는 '안심경광등'은 서울시에서 1인 근무 형태로 운영되는 소규모 점포에 지원한다. 야간 등 특정 시간대에 한시적으로 1인이 근무하는 경우도 포함된다. 위급 상황 발생 시 비상벨을 누르면 점포 외부 경광등이 점멸되고 사이렌이 울리며, 자치구 CCTV 관제센터와 연계돼 필요시 경찰이 출동하는 긴급신고 장비다.


마채숙 서울시 여성가족실장은 "전국 최초로 시작해 호평받은 초등안심벨을 올해부터 전 학년으로 확대해 아이들의 안전한 등하굣길을 지원하겠다"며 "초등학생부터 홀로 가게를 운영하는 사장님들까지 서울시민이라면 누구나 일상 속 불안으로부터 스스로를 보호할 수 있도록 지속적으로 지원을 확대하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

"피지컬AI, 고용 종말론은 과장…사회적 수용에 20년 골든타임 있다"

신약 승인 속도 경쟁 격화…中 '신속 허가' vs 美 '단일 임상'

새로운 이슈 보기