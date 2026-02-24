서울시, '초등안심벨' 전학년 지원 확대

안심헬프미·안심경광등 연중상시 신청

초등학생부터 나홀로 사장님까지

1000만 서울시민 일상 안전 더 촘촘히

서울시가 서울시 모든 초등학생에게 '초등안심벨'을 제공한다. 지난해 전국 최초로 1~2학년에게 지원을 시작한 데 이어 올해부터는 전 학년으로 확대한다.

24일 서울시는 '초등안심벨'을 비롯해 '안심헬프미', '안심경광등' 등 '서울시 일상안심 사업 3종' 확대에 본격 나선다고 밝혔다.

우선 '초등안심벨'은 각 학교에서 서울시에 신청하면 신청한 학교 재학생 전원에게 지급될 수 있도록 시가 학교에 전량 지원하는 방식으로 배부한다. 아직 신청하지 않은 학교도 서울시에 신청만 하면 지원받을 수 있다.

서울시는 안전에 상대적으로 취약할 수 있는 1학년 신입생부터 지급할 계획으로, 새 학기 시작과 동시에 배부가 이뤄질 수 있도록 2월 말까지 신청 학교로 배송을 완료할 예정이다.

'초등안심벨'은 어린이가 일상적으로 휴대할 수 있도록 키링(열쇠고리) 형태로 제작됐다. 비상시 버튼을 누르거나 고리를 당기면 120dB 이상의 경고음이 즉시 발생한다. 올해부터는 기존 100dB에서 120dB 이상으로 경보음을 상향해 위급 상황에서 주변의 도움을 보다 효과적으로 요청할 수 있도록 했다. 또한 스마트폰 충전기와 동일한 C타입 충전식을 도입해 별도의 건전지 교체 없이 편리하게 사용할 수 있도록 했다.

휴대용 안심벨인 '안심헬프미'는 서울 생활권자를 대상으로 상반기 5만개를, 1인 점포 등 나홀로 사장님의 안전을 책임지는 '안심경광등'은 상반기 5000개를 각각 지원한다. 특히 올해는 '연중 상시 신청·접수 체계'를 도입해 미신청으로 인한 지원 사각지대 해소에 나선다.

'안심헬프미'는 버튼을 누르면 경고음 이외에 CCTV 관제센터 및 위급시 경찰 출동까지 연결되는 휴대용 안심벨이다. 평상시에는 키링처럼 가방에 달고 다니다가 유사시 긴급신고 버튼을 누르면 경고음과 함께 해당지역 자치구 폐쇄회로(CCTV) 관제센터로 연결된다.

내 가게 지키는 '안심경광등'은 서울시에서 1인 근무 형태로 운영되는 소규모 점포에 지원한다. 야간 등 특정 시간대에 한시적으로 1인이 근무하는 경우도 포함된다. 위급 상황 발생 시 비상벨을 누르면 점포 외부 경광등이 점멸되고 사이렌이 울리며, 자치구 CCTV 관제센터와 연계돼 필요시 경찰이 출동하는 긴급신고 장비다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 "전국 최초로 시작해 호평받은 초등안심벨을 올해부터 전 학년으로 확대해 아이들의 안전한 등하굣길을 지원하겠다"며 "초등학생부터 홀로 가게를 운영하는 사장님들까지 서울시민이라면 누구나 일상 속 불안으로부터 스스로를 보호할 수 있도록 지속적으로 지원을 확대하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



