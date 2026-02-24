관악구, 관악산 원신지구에 '정원 품은 테니스장' 착공

21억 투입… 6월 준공 목표

서울 관악구(구청장 박준희)가 23일 관악산 원신지구 내 테니스장 조성 착공식을 개최하며 '관악산공원 24 프로젝트' 마무리에 본격 나섰다고 24일 밝혔다.

관악산 원신지구 테니스장 조상사업 착공식에서 축사하는 박준희 관악구청장. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 박준희 구청장을 비롯해 시·구의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다. 박 구청장은 "테니스장이 완공되면 운동하러 오셨다가 정원에서 잠시 쉬기도 하고 이웃과 인사도 나누는 정원형 생활 체육공간을 즐기시게 될 것"이라고 말했다.

사업 대상지는 과거 무단 경작지였던 신림동 산85-19 일대 관악산 자락이다. 총 21억원을 투입해 테니스장 2면(1539㎡)과 가든테라스, 관리실·화장실 등 편의시설을 조성한다. 테니스장은 기존 지형을 살려 계단식으로 배치하고, 유휴공간은 계절별 경관을 담아낼 녹지공간으로 꾸며 자연·체육·정원문화가 결합된 복합 여가 공간으로 탈바꿈할 예정이다. 올 6월 준공이 목표다.

구는 2022년 낙성대 숲속 공원을 시작으로 관악산공원 24 프로젝트를 추진해 현재까지 총 20개의 특화 공원 조성을 완료했다. 올해는 관악산 난향숲길 지구와 관음사지구의 거점 공원, 신우지구의 수직 정원, 약수암지구의 수국원 등을 완성해 프로젝트를 마무리할 계획이다.

박준희 관악구청장은 "산책로로만 활용되던 공간을 주민이 즐기고, 머물고, 소통하는 일상 속 힐링 인프라로 돌려드리게 되어 감회가 크다"며 "창문을 열면 꽃과 나무가 보이고 걷기만 해도 마음이 편해지는 힐링·정원도시 관악 조성을 계속 완수해 나가겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>